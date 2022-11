VIDEO: Straatverlichting slaat op hol in centrum van Brugge

Sinds maandag wordt de straatverlichting in Brugge gedoofd en gedimd om energie te besparen. Maar in het centrum van Brugge sloegen de straatlampen afgelopen nacht op hol. “Is dit wat de Stad Brugge bedoelt met halftijdse verlichting?”

Een zeer opmerkelijk beeld afgelopen nacht in de Ganzenstraat in Brugge. De straatverlichting sloeg volledig op hol en had iets meer weg van een disco-show. Dat gebeurde net op de avond waarin het dim- en doofbeleid van de Stad Brugge inging. “Is dit wat de Stad Brugge bedoelt met halftijdse verlichting?” vraagt een buurtbewoonster zich af. “Het is alvast om zot te worden…”