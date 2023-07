VIDEO – Belleman Joris helpt politie om Markt in Veurne fietsvrij te krijgen voor traditionele Boetprocessie en julifoor

Met de traditionele Boetprocessie en de julifoor is het laatste weekend van juli voor heel wat Veurnaars het hoogtepunt van het zomerseizoen. Van 29 juli tot 2 augustus kunnen bezoekers de nostalgische kermissfeer opsnuiven.

Dit jaar staan er 48 attracties, en onder de foorkramers zijn er een aantal die de kermisgangers al jaar en dag terugvinden op hun vaste plek op de Grote Markt, de Appelmarkt of de Sint-Denisplaats. De kraampjes openen hun deuren telkens tussen 15 en 16 uur. Op zaterdag 29 juli om 20 uur is de officiële opening van de kermis. Dan blazen de klaroenen van de Sint-Niklaastoren. De kraampjes openen op zaterdag ook tussen 15 en 16 uur, maar sluiten om 19 uur even voor het officiële openingsmoment.

Belleman helpt een handje



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Na het openingsmoment openen alle foorkramers opnieuw de deuren. Dinsdag 1 augustus is een bijzondere kermisdag, want dan is het ‘verminderingsdag’. De kermisgangers die punten hebben verzameld bij onder meer het geweerschieten of aan andere kramen, krijgen tijd om hun punten in te ruilen tot op de laatste kermisdag. Veurns belleman Joris Goens hielp alvast een handje mee met de wijkagent om de Markt fietsvrij te maken voor de kermis.

Boetprocessie

Ook dit jaar trekt de Boetprocessie opnieuw door het centrum. De Boetprocessie van Veurne is een eeuwenoud evenement dat sinds 1646 wordt georganiseerd door de Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaker. Deze processie vindt jaarlijks plaats op de laatste zondag van juli en dit jaar valt dat op zondag 30 juli. Het vertrekpunt van de processie is de Sint-Walburgakerk en de starttijd is traditiegetrouw om 15.30 uur. (DM)