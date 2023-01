Vicky Hoflack nieuw in Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Op 1 januari nam Vicky Hoflack het mandaat op van lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Zij volgt in die functie haar partijgenoot Herman Van Poucke op. Ze legde begin dit jaar de eed af in handen van gemeente- en OCMW-raadsvoorzitter Steven Buyse.

Vicky Hoflack is 41 jaar en mama van twee dochters. Beroepshalve geeft zij les aan het Sint-Jozefsinstituut in Oostende. Haar hobby’s zijn onder meer naar de cinema gaan, iets gaan drinken of uit eten gaan én suppen. Vicky kwam voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en zal nu haar eerste mandaat bekleden. Zij volgt Herman Van Poucke op, die een lange staat van dienst heeft in de lokale politiek.

“Herman was jarenlang en tot in 2012 afdelingsvoorzitter. Hij zetelde in de vroegere OCMW-raad en sinds 2019 in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. We danken Herman voor zijn jarenlange inzet als voorzitter en mandataris”, aldus schepen en partijgenoot Kristof Vermeire.

(MM)