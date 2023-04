Vicky en Yordi openen in mei tearoom Het Boswieltje: “Meteen verliefd op pand”

Begin mei opent nabij het Polygonebos de nieuwe horecazaak Het Boswieltje, uitgebaat door Vicky Bossu (29) en Yordi Vande Wiele (30).

Het Boswieltje is gelegen in de Oude Kortrijkstraat in Zonnebeke waar de vroegere horecazaak De Veldhoeve was. “Toen we zagen dat de zaak te koop stond, waren we meteen verliefd op het pand en op de unieke ligging in de nabijheid van het Polygoonbos, wat een aantrekkingspool voor fietsers en wandelaars is. We kochten het pand in september 2022 en hebben alles gerenoveerd, vernieuwd en gezellig ingericht”, vertellen Vicky en Yordi.

Droom waarmaken

Vicky, afkomstig van Beselare, en Yordi, een Bruggeling, leerden elkaar kennen in de hotelschool in Oostende. Beiden hebben dus een horecaopleiding en in diverse zaken ervaring opgedaan. Na enkele jaren ging het echter een totaal ander richting uit, want Vicky werd chauffeur en Yori magazijnier. “Maar de roep naar de horeca bleef”, stellen beiden enthousiast. “Toen de Veldhoeve te koop stond, hoopten we onze droom hier te kunnen waarmaken.”

De naam Het Boswieltje is een samenstelling van hun namen Bossu en Vande Wiele, maar kan ook geïnterpreteerd worden als plaats bij het bos waar veel fietsers komen. Eetcafé tearoom Het Boswieltje heeft plaats voor 50 personen, daarbij is er nog een zaaltje voor 25 personen en een heel mooi uitgewerkt terras biedt plaats aan 80 genieters. Terwijl Vicky het koken voor haar rekening neemt, is Yordi verantwoordelijk voor de ontvangst en het welzijn van de gasten.

Het Boswieltje kiest voor een eenvoudige keuken zoals: steaks, vol-au-vent, stoofvlees, spaghetti enzomeer. Men is er ook welkom voor een drankje, pannenkoek of ijsjes. Ook viervoeters zijn welkom, want hondje Whisky is de mascotte van de zaak.

Meer info: info@hetboswieltje.be of 0469 18 48 18 of via hun Facebookpagina. (Noël Vandewiele )