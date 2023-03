Via Roeselare-profiel kan je voortaan online je meldingen aan de stad opvolgen

Met 12.059 meldingen in 2022 is 1788, hét nummer voor de Roeselaarse dienstverlening, intussen een begrip. Nu gaat de stad nog een stap verder: op Roeselare.be volg je voortaan de status van je meldingen op. Zo garandeert Roeselare een nog sterkere dienstverlening

1788, het meldpunt van Stad Roeselare, bestaat 6 jaar. Deze verjaardag grijpt stad Roeselare aan om uit te pakken met ‘Mijn Roeselare-profiel’. In dit gepersonaliseerde digitaal profiel, te vinden op roeselare.be, kunnen Roeselarenaars voortaan de status van hun 1788-vragen en meldingen live opvolgen. Ook kan je daar je gegevens aanpassen. Inloggen voor deze toepassing doe je met je identiteitskaart of itsme.

Voor deze lancering van Mijn Roeselare-profiel testen Philippe en Siska het platform uit. Dit zijn twee Roeselarenaars die vaak een gebruik maken van 1788: “We maken vele wandelingen in Beveren. Tijdens onze tochten zien we soms vuilnis liggen, of een losliggende tegel. Via een WhatsApp-bericht laten we dat weten aan de stad.”

Dankzij Mijn Roeselare-profiel kunnen Philippe en Siska nu de status van hun meldingen online opvolgen: van de melding tot en met de oplossing. “Dat is handig, nu zien we in één oogopslag wat met onze melding is gebeurd.“

12.059 meldingen in 2022

Op het unieke meldpunt 1788 kan de Roeselarenaar terecht met allerlei vragen, meldingen en suggesties over stad Roeselare. Één centraal, gemakkelijk nummer zodat inwoners niet hoeven na te denken over welke dienst ze moeten contacteren. (Gratis) mailen, bellen, surfen, een WhatsApp-bericht sturen of even langsgaan aan het 1788-infopunt in ARhus: iedereen kan gemakkelijk een vraag stellen via een kanaal naar keuze.

1788 is intussen goed gekend in Roeselare, dat bewijzen de 12.059 vragen en meldingen die in 2022 binnenkwamen. Dat is een stijging met 6 procent sinds 2021. De meeste meldingen gingen over zwerfvuil en netheid, gevolgd door verkeerssignalisatie en schade aan het wegdek/voetpad.

“We werken constant aan onze dienstverlening, zodat elke Roeselarenaar de beste service krijgt, via welk kanaal ze ook contact opnemen met ons. De lancering van Mijn Roeselare-profiel is hier een mooi voorbeeld van”, aldus schepen Matthijs Samyn.

In de toekomst wordt Mijn Roeselare-profiel nog verder verbeterd en uitgebreid, zodat dit profiel dé plek wordt voor jouw contact met stad Roeselare.