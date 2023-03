Via livestream concert met sixtiesmuziek in het rusthuis van Torhout

Diverse ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven, willen zich ook betrokken voelen bij culturele activiteiten. Daarom wordt er op maandag 13 maart om 14 uur in het wzc Sint-Augustinus (foto) een concert gestreamd via het cultuurcentrum de Brouckere.

Het gaat om de nostalgische show Old Time Favourites door de groep De Bonanzas. De band speelt in Het Perron in Ieper sixtiesnummers van The Everly Brothers, Elvis Presley, The Beatles en noem maar op. Van daaruit wordt het optreden via het internet doorgestuurd. Het Torhoutse cc de Brouckere ondersteunt bij het streamen het woonzorgcentrum op technisch vlak, onder meer met de geluidsversterking en een groot scherm.

“Zo’n livestream maakt dat heel wat drempels bij de rusthuisbewoners verdwijnen om te proeven van cultuur”, zegt Françoise De Vreeze, directeur van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus. “Ze genieten van de voorstelling en voelen zich verbonden met het publiek dat live bij het optreden aanwezig is. Voor veel van onze bewoners is het niet evident om de sfeer in een concertzaal mee te maken.”

(JS)