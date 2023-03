Via een ludiek vijfpuntenplan willen drie Brugse CD&V’ers West-Vlamingen die buiten onze provincie studeren na hun studies teruglokken

Voor het eerst sinds 1995 daalt het aantal West-Vlamingen dat in Gent blijft plakken na hun studies. De Brugse schepen Pieter Marechal en gemeenteraadsleden Alexander De Vos en Olivier Strubbe (CD&V) stellen een ludiek vijfpuntenplan voor om nog meer Bruggelingen uit Gent en andere studentensteden naar Brugge terug te laten keren.

In 2022 verhuisden 2.072 West-Vlamingen naar Gent en kwamen 1.818 Gentenaars naar West-Vlaanderen. “Dat is een trend waarop Brugge moet inspelen”, zeggen de drie Brugse CD&V’ers. Daarom stellen ze een vijfpuntenplan voor.

Migratiemix

Pieter Marechal wijst erop dat Brugge vorig jaar 6.781 nieuwe Bruggelingen telde: “Het aantal mensen dat vanuit andere studentensteden naar Brugge verhuist, zit al enkele jaren in stijgende lijn. In 2019 was er de volgende migratiemix naar Brugge : 25 personen uit Brussel, 24 uit Leuven, 74 uit Antwerpen en 186 uit Gent. In 2021 was dit al opgelopen tot respectievelijk 28, 52, 85 en 236 mensen.”

“Door jongeren al enkele jaren eerder terug te lokken naar onze stad kunnen we onze arbeidsmarkt een nieuwe boost geven, wat voor heel wat ondernemingen en bedrijven kansen zal bieden. Daarenboven zal dit onze horeca, ons culturele leven en onze stad in het algemeen ten goede komen.”

Aantrekkelijk

Volgens Alexander De Vos is de aantrekkelijkheid van Brugge voor jongeren en jongvolwassenen duidelijk: “We weten dat velen, wanneer ze zich willen settelen of een gezin willen starten, kiezen voor Brugge vanwege de kwalitatieve kinderopvang, het ruime aanbod van goede scholen en de mix van leefbaarheid en levendigheid die onze stad biedt.”

Olivier Strubbe wil onder het motto ‘Kéérde ki wére!’ jonge Bruggelingen oproepen om na hun studies meteen al terug te keren naar Brugge: “Onze stad heeft heel wat te bieden, maar we moeten het nog duidelijker maken aan deze doelgroep dat we ze graag met open armen terug verwelkomen. We willen ze een duwtje in de rug geven door vijf actiepunten die we in de gemeenteraad van eind april zullen voorstellen.”

Trots op Brugge-pakket

De drie CD&V’ers stellen voor om een ‘Trots op Brugge’-pakket te maken voor alle afgestudeerde jonge Bruggelingen met daarin info over je vestigen in Brugge naast enkele leuke gadgets zoals een Brugse vlag, een looptruitje van Brugge en Brugse producten.

“Via de invoering van een ‘Kéérde ki wére’-pas, naar het voorbeeld van de Doe Goed Pas, kunnen jonge Bruggelingen die terugkeren naar onze stad kortingen krijgen bij lokale Brugse handelaars. We denken aan ook de organisatie van een ‘Kéérde ki wére’-fuif, naar het voorbeeld van de Student Welcome Party, om de buiten Brugge studerende jonge Bruggelingen jaarlijks samen te brengen.”

Infopunt

“Als grote werkgevers kunnen Stad Brugge, OCMW Brugge, Mintus en Politie Brugge jonge Bruggelingen die onze stad tijdelijk hebben verlaten nog beter informeren over hun vacatures. Jonge Bruggelingen die zich na hun studies terug in Brugge willen vestigen, moeten bij een infopunt in het Huis van de Bruggeling terechtkunnen met al hun praktische vragen.

Met die laatste twee punten gaat schepen Pieter Marechal, die bevoegd is voor personeel en klantgerichte dienstverlening, meteen al aan de slag.