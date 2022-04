Veurnse Hoppeschoppers maken zich klaar voor 12de Hoppefesten

Na één week bijna 200 ingeschreven ploegen en ruim 2.000 aanwezigen als we Facebook mogen geloven: en of de Hoppefesten nog steeds populair zijn. Twee jaar onderbreking heeft daar blijkbaar niets aan veranderd. Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli zullen alle liefhebbers van voetbal, bier en plezier weer naar Veurne afzakken.

De Hoppefesten zijn een begrip geworden in Veurne en ver daarbuiten. Daar heeft twee jaar onderbreking niets aan veranderd. Begin juli zullen de Hoppeschoppers naar schatting weer 10.000 enthousiastelingen mogen ontvangen voor de twaalfde editie van de Hoppefesten. “We zijn ervan overtuigd dat we ons evenement met alle remmen los, zoals in precoronatijden, zullen kunnen organiseren”, klinkt het bij Bram Delva, voorzitter van de Hoppeschoppers.

Want dat was een van de vereisten van de organisatie. “Het is inderdaad all the way of niet, maar als het toch anders zal zijn, zullen we uiteraard alle maatregelen volgen. Dat was ook de reden waarom we er dit jaar iets later mee naar buiten kwamen dan andere jaren. We hebben de maatregelen even afgewacht, maar het lijkt dus goed te komen. De twaalfde editie komt er zeker. Ook de goedkeuring van de stad Veurne is er behoorlijk vlot gekomen. We hebben een uitstekende samenwerking met de mensen van Veurne. Het is een dankbare partner.”

Trouw publiek

Never change a winning team, zoals de Hoppeschoppers het zelf zo mooi omschrijven. Aan het concept wordt niets gewijzigd. “Op zaterdag staat het voetbaltornooi centraal, waar een festivalbeleving met top-dj’s en artiesten aan gekoppeld is. De Hoppe Afterwork, die drie jaar geleden op de vrijdag werd geïntroduceerd, was een schot in de roos, dus die zal ook opnieuw plaatsvinden.”

We zitten nu al ruim boven de helft van onze capaciteit van 320 ploegen Bram Delva Voorzitter Hoppeschoppers

Voor de afgelaste editie van twee jaar geleden waren er artiesten als Jebroer, Sam Gooris en Wim Soutaer vastgelegd. “Of we dit jaar met dezelfde namen kunnen uitpakken, kan ik nu nog niet zeggen, want daar zijn we nog mee bezig. De onderhandelingen zijn nog volop bezig en we zullen binnenkort definitief met namen naar buiten komen.”

De inschrijvingen zijn sinds vorige week vrijdag geopend. “Die lopen goed: de eerste dagen zien we een enorme piek, waarna het geleidelijk aan volloopt. We zitten nu al ruim boven de helft van onze capaciteit van 320 ploegen. Het bewijs dat ons evenement nog steeds even hard leeft. We hebben ook een heel trouw publiek.”

20-koppig team

De Hoppeschoppers hebben twee jaar zonder Hoppefesten financieel relatief vlot kunnen doorstaan. “Wij doen het gelukkig niet professioneel, maar als hobby. Als we iets aan de organisatie overhouden, gebruiken we dat voor een weekendje weg met de groep. De voorbije jaren zat dat er dus niet in, maar ons organisatieteam ziet er nog steeds hetzelfde uit. Ons 20-koppig team heeft er nog altijd evenveel zin in”, besluit de 37-jarige Veurnenaar.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 320 euro per ploeg, inclusief verzekering, locker en 8 kaarten voor de barbecue. Er staat traditiegetrouw een Hoppetornooi, Schopperstornooi en Damestornooi op het programma. Info en inschrijvingen via www.hoppefesten.be.