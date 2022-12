Veurne trekt kerstperiode vanaf 16 december op gang

Met een glijbaan van 25 meter hoog, een kerstbos en kersthuis verspreidt Veurne vanaf vrijdag 16 december kerstvreugde in de binnenstad. De kunstenpromenade Toeren en Loeren is een klassieker die blijft. De Veurnse handelaars nodigen alvast iedereen uit om in het weekend van 17 en 18 december kerstinkopen te doen in de stad. Ook de andere gemeenten in de regio hebben hun kerstprogramma klaar.

“Er zal dan wel geen ijspiste zijn, toch zal het gezellig zijn tijdens de eindejaarsperiode op en rond de Grote Markt”, belooft schepen Jonas Bel (Veurne Plus). “Op de Grote Markt plaatsen we meer dan 150 kerstbomen met daaraan 3.000 kerstballen die de Veurnaars hebben versierd. Het pronkstuk is de glijbaan van 25 meter lang die midden in het kerstbos uitkomt. Een winterbar maakt het plaatje compleet.” Het kerstbos zal van vrijdag 16 december tot zondag 8 januari dagelijks van 10 tot 22 uur open zijn. De winterbar is in de namiddag open behalve op woensdag, want dan kan je er al vanaf 10 uur terecht.

Net zoals vorig jaar doet het stadhuis dienst als kersthuis. Je kan er de eerste hoofdstukken lezen van het boek De Kerst Slaper. Daarvoor liet Onno van Gelder Jr zich inspireren door de legende van de Veurnse slaper. Op vrijdag 16, zaterdag 17, zondag 18, woensdag 21 en vrijdag 23 december heeft de kerstman beloofd om langs te komen. Dat is telkens van 14 tot 17 uur. Behalve op vrijdag, want dan komt hij pas om 16 uur maar blijft wel tot 19 uur. Kinderen kunnen vanaf vrijdag 16 december op speurtocht samen met rendier Rudy. De deelnemers moeten helpen om de versiering van de kerstboom te zoeken. Nog meer wandelplezier tijdens Toeren en Loeren op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 december. Er is ook een alternatieve kunstenwandeling in Beauvoorde. De handelaars van Veurne zetten in dat weekend alles in op de kerstinkopen en openen zelfs op zondag 18 december de deuren.

Veurne nodigt nu al zijn inwoners uit naar de nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari op de Grote Markt. Daarvoor moet je je inschrijven en dat kan via de stadswebsite.

Andere gemeenten

Ook Winters Nieuwpoort start op vrijdag 16 december. In Nieuwpoort-Bad zorgt een glijbaan voor de kriebels in de buik, op het Marktplein is dat een rolschaatspiste. Nog in dat weekend opent De Panne zijn kerstdorp met een klimtoren als alternatief voor de schaatspiste. De kerstlichtjes gaan er komende vrijdag aan. Koksijde is de enige gemeente in de regio Westkust die wel resoluut voor een schaatspiste gaat, maar de periode is wel korter namelijk enkel in de kerstvakantie. Koksijde by light, een wandeling langs lichtconstructies, is de nieuwste topper. Het team Technieken staat in voor de kerstverlichting die, net zoals in De Panne, vrijdag voor het eerst aan gaat. Diksmuide tot slot kijkt uit naar zijn kerstmarkt met kerstloop in het weekend van 9 december. (GS)

Info:www.veurne.be/kerst-in-veurne