Veurne ruimt puin na doorkomst storm Eunice

In Veurne is de brandweer volop bezig met puin ruimen na de zware storp Eunice. Langs de Pannestraat werd het voetpad langs beide zijden afgesloten ter hoogte van het rondpunt aan de Astridlaan en de Daniel De Haenelaan, uit vrees voor vallende brokstukken.

Daar kwam gisteren een groot deel van het dak van een appartementsgebouw naar beneden, en dat veroorzaakte veel ravage aan de omliggende daken.

In de Astridlaan wordt een gat in het dak gedicht, die werd aangericht door een wegwaaiend zonnepaneel en rondslingerende kasseien. Op het schiereiland Kromme Hoek in Nieuwpoort werd een vaartuig van zijn sokkel geblazen. Daarbij brak ondermeer de mast. (José Tyteca)