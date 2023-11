Veurne herdenkt WOII op Wapenstilstandsdag met een fakkeltocht en vijf theaterscenes

De herdenkingsfakkeltocht op 11 november is een Veurnse traditie waarbij het oorlogsverleden wordt herdacht in theaterscènes, gebaseerd op waargebeurde verhalen.

Veurnaar José Clauw schreef vijf beklijvende scènes. Sommige conversaties worden in het West-Vlaams gevoerd. Het eerste verhaal speelt zich af in 1940 in Steenkerke, wanneer een vijandelijk vliegtuig crasht op de hofstede van boer Camiel Bulcke en er zestien dodelijke slachtoffers vallen. In de tweede scène, Het mirakel van ‘t Zwaantje, komen een Britse en een Duitse soldaat onverwacht tegenover elkaar te staan bij een biddend oud vrouwtje. Ook De Moeren werden niet gespaard tijdens de oorlog. Dat wordt duidelijk in het theatertafereel Vernieling, dood en geboorte. De vierde theaterscène, Mijn 13de vlucht, speelt zich af in Eggewaartskapelle, waar in 1944 een Lancasterbommenwerper crasht. Het laatste verhaal is gesitueerd in Veurne, in 1940, wanneer inwoners argwanend staan tegenover de hulpverlenende organisatie Winterhulp.

Wie wil deelnemen aan de tocht van 1,3 kilometer door het centrum, moet zich inschrijven. De fakkels kunnen worden afgehaald vanaf 17.30 uur bij Visit Veurne, de tocht start om 18 uur op de Grote Markt.