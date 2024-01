Veurne heeft nu ook een tuttenboom

De fopspeen afgeven? Vaak een moeilijk moment waar vaak traantjes bij gepaard gaan voor de peuter. Daarom werd in Veurne nu ook een tuttenboom van ‘Het Huis van het Kind’ officieel in gebruik genomen.

De tuttenboom is een boom waar de kinderen met hun ouders naartoe kunnen om er de fopspeen op te hangen. Er is een verhaaltje gekoppeld aan de tuttenboom, die via een QR-code, samen met de peuter, kan worden beluisterd. “We kozen voor een boom in de tuin van het wzc Ter Linden, omdat de tuin vrij toegankelijk is voor iedereen via een wandelpad. Het is leuk voor bezoekers en bewoners om jong en oud op die manier samen te brengen”, zegt schepen Guido Hoste.

De voorstelling van de tuttenboom vond woensdag plaats. De peuters die hun fopspeen in de boom achterlaten, worden beloond met een geschenkje. Dit kan afgehaald worden bij Elien Stroobant, diensthoofd BKO en coördinator ‘Huis van het Kind’. “Een tip: neem een selfie en kom langs bij de BKO langs de Brugsesteenweg 139”, voegt Elien er nog aan toe. (JT)