Veurne blikt tevreden terug op kerstperiode: “Glijbaan was zeer leuk alternatief”

Ondanks het overwegend regenachtige weer blikt het Veurnse stadsbestuur met een tevreden gevoel terug op de kerstperiode 2022-2023.

“Door het noodgedwongen annuleren van de ijspiste moesten onze diensten snel schakelen en werd er ingezet op sfeer, beleving en gezelligheid”, zegt Jonas Bel, schepen van toerisme en cultuur. “Hierdoor merkten we dat we toch ook heel wat toeristen en tweedeverblijvers aan de kust konden overtuigen om richting Veurne af te zakken, dit ook in combinatie dat bijvoorbeeld Koksijde de kerstactiviteiten pas een weekend later startte. De reacties van de bezoekers aan het Kersthuis en het Kerstbos waren praktisch allemaal zeer lovend. Het Kersthuis viel enorm in de smaak bij alle generaties. De sfeervolle inrichting was een voltreffer, maar ook de aanwezigheid van de Kerstman en de optredens van de Veurnse koren gaven hieraan een meerwaarde.”

Kersthuis

“Het Kersthuis kreeg meer dan 9.000 bezoekers over de vloer. Deze bezoekers wandelden ongetwijfeld ook één of meerdere malen door het Kerstbos, waar vooral de kinderen plezier beleefden op de glijbaan, onze Mont Furnois. Het Kerstbos was een herhaling van wat er in de coronawinter van 2020-2021 werd aangeboden: opnieuw werden 3.000 kerstballen versierd om in de kerstbomen op te hangen. Het verschil met 2020-2021 is dat je deze keer wel iets kon drinken in het Kerstbos en dat er ook verschillende activiteiten werden aangeboden. Niet de allergrootste of spectaculairste activiteiten, maar ze waren steevast sfeervol”, aldus schepen Bel.

Druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie

“Jammer genoeg stak het regenachtige weer bijna altijd stokken in de wielen tijdens deze activiteiten waardoor de opkomst telkens wat tegenviel. Op de nieuwjaarsreceptie voor Veurnaars op zondag 8 januari baadde de Grote Markt in een stralend winterzonnetje en mochten we meer dan 1.700 Veurnaars verwennen met een aperitief, soepje, frietje of Veurns worstje en een dessert. Een geslaagde afsluiter van de winteractiviteiten op de Grote Markt. We zijn er dus zeker van overtuigd dat de weg op vlak van sfeer, beleving en gezelligheid, die we dit jaar insloegen, er één is die we willen blijven bewandelen én verbeteren. Of dit met of zonder ijspiste zal zijn, zullen we de komende maanden bekijken. De bezoekers misten de ijspiste niet meteen en vonden de glijbaan een zeer leuk alternatief. Een divers aanbod in de streek kan misschien net een sterkte zijn, maar de concrete plannen zullen we pas binnen enkele maanden uitwerken.”