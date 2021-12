Veurnaar Tyaz Pitteljon beleeft voetbalrellen van op de eerste rij

Tyaz Pitteljon (28) beleefde de voetbalrellen van afgelopen zondag van op de eerste rij. Zowel in het stadion van Beerschot als dat van Standard nog wel. Niet als voetbalsupporter weliswaar, want hij regelt als ‘senior chief’ het geluid voor de tv-uitzendingen van die wedstrijden. “We hebben vanuit onze regiekamer spannende momenten beleefd”, blikt hij terug.

Tyaz Pitteljon was de voorbije jaren actief als freelance audiovisueel technicus. Hij verzorgde het geluid al op talrijke events, maar door de coronacrisis oriënteerde hij zich meer richting het broadcast-gebeuren. “Vorig jaar werd ik voor het eerst gecontacteerd door Eleven Sports, dat toen de uitzendrechten voor de Jupiler Pro League-wedstrijden had gekocht. Sindsdien maakte ik al tientallen matchen mee vanuit de OB-wagen (Outside Broadcast, red.), die je kan zien als een mobiele videostudio. Alle camerabeelden komen daar binnen en ook het geluid bij de beelden wordt van daaruit geregeld”, zegt hij.

Senior chief

“Voor die audio zijn er telkens drie functies. De assistent staat met zijn microfoon op het veld voor interviews, de junior engineer staat in voor de bekabeling tussen het veld en de mobiele studio en de senior chief zorgt ervoor dat alles tot in Brussel toekomt”, legt Tyaz uit. Hij werd door zijn eerdere ervaring meteen als senior chief ingeschakeld; een functietitel die voor alle duidelijkheid meer op de verantwoordelijkheid dan op zijn leeftijd slaat.

Tien uur ter plekke voor een match van negentig minuten

“Ik krijg instructies van de regisseur en er volgt nog een finale mix en mastering na mij, maar als ik de schuif op mijn mixer dichtzet, komt er geen geluid op tv”, schetst hij. Ook eventuele problemen moet hij oplossen en om daarop te anticiperen, is hij dikwijls al zes tot zeven uur op voorhand ter plekke. “Na de opbouw, volgt dan nog de afbraak van alle materiaal. Zo duurt zo’n voetbalwedstrijd van negentig minuten voor ons tot wel tien uur.”

Geen voetbalfan

Afgelopen zondag werd Tyaz zowel op het Kiel als op Sclessin ingeschakeld, want de besmettingen en quarantaines hebben ook gevolgen voor het aantal beschikbare technici. “Na de nabeschouwing van de derby van Beerschot tegen Antwerpen, ben ik meteen naar Luik doorgereden voor de Waalse confrontatie van Standard tegen Charleroi. Daar heb ik de voorbereidende werken en de testprocedure dan weliswaar niet zelf meegemaakt en ben ik meteen de satellietwagen ingedoken”, vertelt hij.

De spanning raasde door mijn lijf

Voor hem gaat het doorgaans meer om de technische aspecten dan wat om er zich op het veld afspeelt, want hij is geen grote voetbalfan. Toch heeft hij zondag meer dan anders naar de verschillende schermen gekeken. “Daar viel immers heel wat te zien; nog meer dan wat op tv verscheen”, geeft Tyaz aan, verwijzend naar de hooligans met hun vuurpijlen, maar ook naar de security en politie. “We staan met onze regiekamer weliswaar op een parking, maar toch zitten we telkens midden in de voetbalsfeer. Zondag had ik eerlijk gezegd wel wat schrik om me van achter de gepantserde politievoertuigen tussen die supporters naar mijn auto te begeven. De spanning bleef nog even door mijn lijf razen, maar ik heb er mijn slaap niet voor gelaten. Het was immers een lange werkdag”, kan hij er ondertussen om lachen.

“Het vaste script hebben we weliswaar niet kunnen volgen, dus hebben we snel moeten improviseren met de regisseur. Bovendien zijn er ook enkele microfoons die naast het veld stonden opgesteld verdwenen”, hoorde hij van zijn assistent.

Jonge papa

Voor de toekomst ziet hij de mix van events en broadcasting als de ideale combinatie, met wekelijks één of twee voetbalwedstrijden. “Die jobs hebben allebei hun voor- en nadelen. Events zijn voor mij uitdagender, maar zijn minder afgelijnd. Ik ben het weliswaar gewoon om weekendwerk te verrichten en flexibele werkuren te hebben, maar als jonge papa verkies ik nu wel wat meer zekerheid en standvastigheid”, klinkt het nog.