Veurnaar Joris Goens is voor 10de keer Kampioen Belleman: “Niet evident, want stevige concurrentie”

Zondag 21 augustus mocht Joris Goens, de Veurnse belleman, voor de tiende keer de wisselbeker van het Belgisch Kampioenschap Bellemannen mee naar zijn thuisstad nemen. Op de erfgoedsite van de Provinciale Scheepswerven in Baasrode, een deelgemeente van Dendermonde, stak hij nipt belleman Kurt De Smet uit Oudenaarde en nieuwkomer Tim Van Laethem uit Haaltert de loef af.

Toch was het moment dat de winnaars werden afgeroepen voor Joris bijzonder spannend. “Natuurlijk wilde ik dolgraag die tiende titel binnenhalen, het moest er toch ooit eens van komen”, vertelt Joris. “Maar zo evident is het echt niet. Vorig jaar mocht ik niet meedoen omdat ik dan als ambassadeur van mijn thuisstad en BK-gaststad Veurne het kampioenschap presenteerde. Toen waren er in Veurne 16 deelnemers, dit jaar dongen er in Baasrode 15 bellemannen mee naar de kampioenstitel. Er zijn intussen helaas ook weer enkele bellemannen overleden. Vorig jaar nog die van Gent, en recent die van Ieper. De belleman van Gent heeft intussen een opvolger, die van Ieper nog niet, maar deze laatste heeft nooit meegedaan aan het BK.”

Roep declameren

Joris legt uit hoe zo’n kampioenschap verloopt. “Bij loting wordt bepaald in welke volgorde je aan de beurt komt. Elke belleman moet dan zijn ‘roep’ declameren. Elk jaar moeten we een tekst voorbereiden om onze eigen stad of streek te promoten en een tweede tekst rond een opgelegd thema. Dit jaar was het thema ‘De Schelde’, een logische keuze want dit verwijst naar de scheepsbouw en de erfgoedsite in Baasrode.”

“De teksten mogen niet langer zijn dan 100 woorden. Een professionele jury beoordeelt onze prestatie op basis van ons stemvolume, de verstaanbaarheid, onze zelfbeheersing en uitstraling, dictie, de originaliteit, vormgeving en inhoud van de tekst. De loting bepaalde dat ik voor de eerste roep als laatste aan de beurt kwam en voor de tweede roep als zevende.”

Om ‘zijn’ Veurne in de kijker te zetten, daar heeft Joris nooit een probleem mee, en spontaan declameert hij de tekst van zijn roep: “Aandacht, aandacht, aandacht! Veurne, ‘bachten de kupe’, in het uiterste hoekje van het land. ’t Is daar waar je taart het meeste smaakt, ’t is daar waar je bier het meeste smaakt, dicht bij de zee. Met zijn mooie historisch markt en pleintjes. Zijn wereldberoemde boetprocessie en babelutten, ‘mo vent toch’. Veurne, het centrum van de Westhoek, zijn fietsknooppunten liggen op jou te wachten. Kom en geniet van Veurne, zijn vlakke land zal je zeker bekoren. Men zegge het voort!”

Stem als een klok

Maar hij is ook bijzonder trots op zijn tekst over de Schelde. In de belleman met een stem als een klok schuilt ook een romantische ziel, die met zijn poëtische Schelderoep het ego van de Baasrodenaars streelde en de harten van de jury veroverde. “Ja, ik was er best tevreden over”, bevestigt Joris, terwijl hij het laatste stukje declameert: “…. Wandel met uw geliefde langs de boorden van de Schelde, kijk haar diep in de ogen, zeg dat je van haar houdt en zie in haar fonkelende ogen ‘de lichtjes van de Schelde’.”

Maar Joris geeft toe dat hij stevige concurrentie had. “Ik haalde het nipt van Kurt De Smet, met 93,16 punten. Kurt, die vorig jaar in Veurne won, zat me op de hielen met 93,06 punten. Tim Van Laethem uit Haaltert zorgde voor de grote verrassing, want als nieuwkomer kwam hij als derde uit de bus met 91,04 punten en deed het daarmee net iets beter dan zijn vader. Die kwam op de vierde plaats, maar was bijzonder ontroerd.”

Joris werd net zoals in vorige edities vergezeld door zijn echtgenote en escortedame Monica Rys. De escortedames zorgen dat het podium en het spektakel er nog kleurrijker uitzien, en ook zij komen in aanmerking voor een prijs. Monica sleepte enkele jaren geleden die prijs in de wacht, maar dit jaar ging de escortedame van de belleman van Lokeren ermee aan de haal.