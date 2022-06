Vetex-site in Kortrijk wordt volwaardig buurtpark met buurthal

De Vetex-site in Kortrijk wordt een natuurlijk buurtpark van 1,7 hectare waar avontuurlijk spelen centraal staat en waar de buurt elkaar kan ontmoeten. Het centrale middengebouw wordt een buurthal, het kloppend hart van het park. Op de site komt ook een mix van 34 woningen: 8 gezinswoningen, 22 appartementen en 4 stapelwoningen. Gezinnen met kinderen vormen de doelgroep.

De voormalige industriële Vetex-site tussen de Vaartstraat, Veldstraat, Stasegemsestraat en Pieter de Conincklaan is twee hectare groot. 24 jaar geleden kocht intercommunale Leiedal de site na het stopzetten van de activiteiten van de Verenigde Textielbedrijven van Kamiel Lambrecht. Het terrein was toen nog bijna volledig volgebouwd.

Infomoment

Op de centrale hal na werden de fabrieksgebouwen gesloopt en werd de vervuilde grond gesaneerd. In 2010 kwam de verlaten site in handen van de stad. Door de jaren heen werd het terrein in gebruik genomen door de buurt. In juli van 2021 stelde de stad studiebureau DENC-STUDIO en landschapsarchitecten Studio Basta aan om het definitieve ontwerp voor het park en het centrale gebouw op te maken. Tijdens een infomoment op maandag 27 juni werden de plannen voor de Vetex-site voorgesteld aan de buurt.

“Na vele inspraakmomenten zijn we tot een ontwerp gekomen dat breed gedragen wordt door de buurt”

“24 jaar na de aankoop van deze oude industriële site en na vele inspraakmomenten zijn we tot een ontwerp gekomen dat breed gedragen wordt door de buurt. Dat heeft geleid tot deze plannen, een voorbeeld van stadsvernieuwing. De Vetex-site blijft in dit ontwerp hun ontmoetingsplek, maar dan groener, gebruiksvriendelijker én veiliger. De nieuwe woningen zullen zorgen voor een sociale controle in het park”, zegt Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing.

Inheems groen

Er wordt sterk ingezet op natuurlijk groen door het behoud van de aanwezige vegetatie te behouden en te versterken met nieuw inheems groen. Het ontwerp zet in op de toegankelijkheid van het park. Er komt een 2 meter brede noord-zuid en oost-west verbinding in geborsteld beton. Beide paden kruisen elkaar ter hoogte van de buurthal waar ze een verblijfsplek vormen.

Hal als middelpunt

De kloeke, in de jaren ’50 gebouwde, centrale hal van de voormalige textielfabriek Vetex is één van de oudste gebouwen op de site. Ondanks de bouwvallig ogende staat van het middengebouw, is het betonskelet stabiliteits-technisch in goede staat. Het gebouw van 650 m² wordt getransformeerd tot een buurthal, als een kloppend hart én onderdeel van het park. Zo vormt de hal het middelpunt van het park en is gans het park zichtbaar vanuit de buurthal. De Engelse tuin, een historische directeurstuin die oorspronkelijk aangelegd werd in het begin van de vorige eeuw, wordt terug in ere hersteld.

Het projectbudget bedraagt 2.160.000 euro incl BTW. Via de woonontwikkeling van Matexi ontvangt de stad een grondopbrengst van 1.575.000 euro. De uitvoering van de werken aan het park en het middengebouw is voorzien voor maart – december van volgend jaar. In het najaar van 2023 start ook de bouw van de woningen, die twee jaar zal duren.