Veteraaneik wordt een vredeseik

Het platform Westhoek Vredeshoek lanceert op zondag 15 oktober het project ‘Vredeseiken’. Met dit meerjarige bomenproject wil het platform een brug slaan tussen het oorlogsverleden van de streek en de zorg voor een duurzaam klimaat voor de toekomst. Bomen zullen hierin een belangrijke rol blijven spelen. Aan de moedereik in de Noordstraat in Kemmel komt een infobord.

De moedereik groeit en bloeit nog steeds in de Noordstraat in Kemmel. “Deze boom overleefde de slag van de Kemmelberg die het vooroorlogse landschap totaal vernietigde. In april 1918 werd zijn kroon afgeschoten. Na de oorlog ontwikkelde hij een nieuwe kroon. Eind de jaren 70 koos de Elfnovembergroep de eik als hun symbool. Hun aandacht ging naar de ellende die de oorlog meebracht voor de soldaat, de inwoner. Hun slogan was ‘nooit brengt oorlog vrede’. Het werd de opstap naar een vredesbeweging in de Westhoek”, aldus Stef Decrock, één van de leden van het platform Westhoek Vredeshoek.

Het platform Westhoek Vredeshoek, dat vredesinitiatieven in de Westhoek bundelt, zet deze boom opnieuw centraal in haar werking. In overleg met velen wil het platform de zorg voor deze veteraanboom opnemen. De eikels worden jaarlijks geoogst om uit te planten als Westhoekbomen, vredesbomen. Op zondag 15 oktober wordt vanop het dorpsplein van De Klijte om 14.30 uur gewandeld naar de vredesboom. Boomdeskundige Stijn Adriaen van het Regionaal Landschap Westhoek leert de wandelaar het fenomeen boom beter te begrijpen. En staat ook stil bij de noodzakelijke zorg, die we moeten opnemen in deze tijden van klimaatsverandering en verlies van biodiversiteit.

Deelname aan de wandeling is gratis. Wie deelneemt, registreert zich via westhoekvredeshoek@gmail.com. Partners in het project zijn het gemeentebestuur van Heuvelland, het provinciebestuur van West-Vlaanderen, het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en het VTI van Poperinge. (MDN)