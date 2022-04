Verzonken Kasteel is eerste energiewijk in Roeselare

In vier Roeselaarse wijken, de Energiewijken #VANRSL, worden projecten rond collectief renoveren opgezet. Donderdag werd de energiewijk Verzonken Kasteel in Beveren als eerste opgestart. Om de bewoners van de wijk te informeren stelt De Mandel een woning tijdelijk ter beschikking als demowoning.

Met de klimaatverandering en energieprijzen die de pan uit rijzen, is het moment meer dan ooit het moment om even stil te staan bij de staat van jouw woning. “Renovatie van woningen is essentieel om de stijgende energiefacturen in toom te houden”, zegt schepen Michèle Hostekint (Vooruit). “Daarom hebben we ook in Het Verzonken Kasteel in Beveren, in Rumbeke, in de wijk Sint-Jozef en in Krottegem projecten rond collectief renoveren opgezet.”

Donderdag werd de energiewijk Verzonken Kasteel opgestart. “Samen met de bewoners willen we het energieverbruik in de wijk naar beneden halen. Mensen beseffen soms niet hoe hoog hun energiefactuur is en wat er de grootste verbruikers zijn”, zegt Andy Debakker van socialehuisvestingsmaatschappij De Mandel. De woonmaatschappij gaat al haar huurwoningen in het Verzonken Kasteel energetisch renoveren.

Om de wijkbewoners te informeren stelt De Mandel een woning in de Jonkersstraat tijdelijk ter beschikking als demowoning. Daar worden er infomomenten georganiseerd en kan er gewerkt worden rond het thema energie.