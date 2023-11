Verzameling uilen te ontdekken in WZC De Bottelarij

‘Den uil die op de peereboom zat’… Iets oudere lezers zullen zich dit kinderliedje nog wel herinneren. Het lied lag aan de basis van een heuse verzameling uilen die samen met Maria Vanhooren (85) in juli 2020 mee verhuisde naar woon-zorgcentrum de Bottelarij. De collectie is er komend weekend gratis te ontdekken.

“Ter gelegenheid van de jaarlijkse seniorenweek zet De Bottelarij de deuren open voor de tentoonstelling Den uil die op de peereboom zat”, aldus directeur Eveline Decock. “Op zaterdag 25 en zondag 26 november kan je tussen 14 en 17 uur de collectie uilen van onze bekendste inwoonster Maria Vanhooren ontdekken. De toegang is gratis. Na het bezoek aan de tentoonstelling kan je in de bar gezellig napraten met een uiltjeskoffie of een andere drankje. Bezoekers kunnen trouwens ook eens ervaren welke mogelijkheden onze assistentiewoningen bieden.”

Uil aan gevel

“In een ver verleden brachten mijn man zaliger Guido Vermeersch en ikzelf een bezoekje aan mijn nicht in Blankenberge”, vertelt Maria Vanhooren. “Aan de gevel van het huis zagen we een mooie uil hangen. Het bleek dat die gemaakt werd door een kunstsmid die in Uitkerke woonde. We lieten er ook zo een maken om aan ons huis te hangen. Toepasselijker kon het niet, want Guido leerde op dat moment de kinderen in de school het liedje van ‘de uil op de pereboom’ en we woonden ook in een wijk die De Pereboom heet, net tegenover de Pereboomstraat. Zo ging de bal verder aan het rollen. Waar we ook op reis gingen, tot in de Verenigde Staten toe, van overal brachten we uilen mee als souvenir. Na een paar jaar moesten we zelfs een grote glazen kast aanschaffen om de uiltjes in te bewaren.”

“Ik ben de tel kwijtgeraakt over hoeveel uilen het momenteel gaat, maar we hebben ze in allerlei materialen en kleuren. Toen ik in 2020 naar woon-zorgcentrum De Bottelarij verhuisde, enkele jaren nadat Guido overleden was, lieten we de smeedijzeren uil niet hangen nadat het huis verkocht werd. De uil is verhuisd naar de gevel van mijn kleinzoon Jan in Stalhille. Ik hoop dat de mooie verzameling uitjes later ook naar daar verhuist”, besluit Maria.