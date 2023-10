Verwenvoormiddag met drankje in de stedelijke bibliotheek Torhout

Op zaterdag 30 september start de stadsbibliotheek het nieuwe werkjaar met van 9 tot 12 uur een verwenvoormiddag. Iedereen die langsloopt, krijgt een gratis drankje aangeboden. Een traktatie om het werkjaar feestelijk in te zetten.

In de loop van de voormiddag heeft het startschot plaats voor de Leesjury, de vroegere Kinder- en Jeugdjury. Een dertigtal kinderen en jongeren zal de komende maanden in zes leeftijdsgroepen een aantal geselecteerde boeken grondig lezen en bespreken. Zo gaan ze onder deskundige begeleiding op zoek naar de allermooiste verhalen.

Om 11 uur is er de voorstelling van het boek De Verloren Prinses van de uit Torhout afkomstige Helena Vansteelant (49). Ze heeft haar publicatie eigenhandig geïllustreerd met oogstrelende aquarellen. Het verhaal gaat over een droom die ze had toen ze 9 jaar was en nog in Torhout woonde. Ze schreef die droom toen nauwkeurig op en bewaarde de tekst in een huiswerkschriftje. De Verloren Prinses is een mooi boek geworden vol licht en hoop.

Gratis lid worden

Elke eerste zaterdag van de maand is er voor de jongsten vanaf 2,5 jaar een gratis vertel- en knutselsessie voorzien rond een door de begeleiders uitgekozen prentenboek. Op zaterdag 7 oktober van 10.30 tot 11.30 uur gaat het vertellen en knutselen over Prinses Arabella maakt muziek. Iedereen uit de doelgroep is welkom. Vooraf inschrijven, hoeft niet. De prinses wil in het boek een instrument leren bespelen, maar dat blijkt heel wat moeilijker te zijn dan gedacht.

Wie ouder dan 18 jaar is en nog geen lid van de bibliotheek, kan gratis lid worden in de periode van zaterdag 30 september tot en met zaterdag 7 oktober. Zowaar een buitenkansje!

