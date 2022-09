Vervarcke Interieur opent showroom in Natiënlaan

Na 110 jaar sluit Vervacke Interieur zijn flagship store in het centrum van Knokke. In de gloednieuwe showroom in de Natiënlaan kan je alle facetten vinden die belangrijk zijn in schildertechnieken, schilder- en behangwerk, raamdecoratie, herstofferen en tapijten.

Het minste wat men kan zeggen is dat Vervarcke Interieur zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. “Mijn overgrootouders hebben de zaak 110 jaar geleden opgericht”, vertelt huidig zaakvoerster Isabelle Vervarcke (48). “Onze originele flagship store was jarenlang gevestigd in de Lippenslaan, in het ouderlijk huis. Zestien jaar geleden nam ik de zaak over van mijn vader, wijlen Emile Vervarcke, en mijn moeder Ann Vervarcke, en schreven we een eerste vervolgverhaal in de Parmentierlaan.”

“Nu was de tijd rijp voor een nieuw krachtig en exclusief vervolg. De Natiënlaan groeit meer en meer uit tot indrukwekkende nieuwe inkom met stijlvolle kwaliteitszaken. Verhuizen was voor ons een must. Tegelijk namen we de beslissing om meubelen uit ons assortiment te schrappen. Tegenwoordig kan je overal meubelen kopen, terwijl de verkoop veel werk en veel stockruimte vraagt. Vandaar ons besluit om ons toe te spitsen op onze core business: schildertechnieken, schilder- en behangwerk, raamdecoratie, herstofferen en tapijten. Alle facetten die we belangrijk vinden in de manier waarop we klanten ontvangen zitten vervat in onze nieuwe showroom. De nieuwe Vervarcke Interieur blijft in de eerste plaats een familiezaak, waarbij direct contact met de klant belangrijk is. Vandaar onze focus op hospitality en service. Onze nieuwe showroom heeft veel ramen, ideaal om onze prachtige collecties te tonen. In onze showroom kunnen de klanten zich laten leiden door mijn moeder en mijzelf. Achter de zaak bevindt zich ons naai-atelier, waarin twee naaister full time werken. Mijn man (Hans Bouillon, 46, red.) houdt zich vooral bezig met de schilderwerken, waarbij schilderstechnieken zijn specialiteit zijn. Hans wordt bijgestaan door zes schilders.”

Natiënlaan 213, 050 60 10 72