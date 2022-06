‘Verthus’ opnieuw Kortemarks ambassadeur

Voor de vierde maal ging Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw op zoek naar gezichten voor de campagne ‘Ik koop lokaal’. ‘Verthus’ werd voor het tweede jaar op rij verkozen tot Kortemarks ambassadeur en daar zijn uitbaters Nancy Vancoppenolle en Piet Vermeersch maar wat blij om.

“Naar analogie met onze baseline Verthus, de winkel voor ‘t leven zijn wij ook dynamische ondernemers voor het leven en blijven we voortdurend in beweging. We zoeken leuke uitdagingen op en hebben aandacht voor de wensen van klanten”, aldus Piet (53) en Nancy (52), die elk al respectievelijk 35 en 34 jaar werkzaam zijn in de voormalige stock Vermeersch-Deconinck of de legerstock, zoals de winkel al heel lang in de volksmond bekendstaat. Nu runnen ze de zaak zelf.

“We gingen op zoek naar een naam die beter bekte en kwamen uit op het Franse woord vertu, wat deugd betekent. Voeg daar het Scandinavische woord thus bij, wat ook nog eens West-Vlaams klinkt en we kregen Verthus. De eerste 3 letters verwijzen bij toeval naar Vermeersch en het klinkt ook een beetje als verre thuus, een plaats waar mensen zich thuisvoelen. Zo ook onze slogan De winkel voor ’t leven, want we bieden hier alles voor elke fase van het leven wat betreft huis, tuin en gezin.”

Opvolging verzekerd

“Met de naam Verthus pro willen we ons dan ook nog eens richten naar de professionele klant, wat betreft machines en gereedschap. Het belang van lokaal winkelen werd duidelijk tijdens de lockdown en met de bekroning tot Kortemarks ambassadeur willen we dit nog verder uitbouwen. We zijn blij dat heel wat mensen op ons stemden en we blijven onze zaak in de kijker zetten, zodat ook nieuwe inwoners ons bedrijf leren kennen. Sociale media kunnen daar prima bij helpen. We houden ook rekening met lokale partners als we iets organiseren. We zitten met veel jonge starters in de gemeente.”

“Lokaal winkelen blijft de boodschap en dat kan bij veel bedrijven ook al online. Mensen hoeven zeker niet naar de grote internetwinkels te surfen, bij ons kan dat ook. Deze titel is natuurlijk niet alleen onze verdienste, maar van het hele Verthus-team, dat toch een 40-tal mensen telt. De opvolging is hier trouwens verzekerd, want onze zoon Stef stapte mee in het bedrijf”, besluiten Nancy en Piet. (JDK)