Verstrooidheid of flauwe grappenmaker aan het werk? Ook op het strand van Oostende mag je voortaan nog maar 30 kilometer per uur rijden

Ook op het strand geldt er tegenwoordig een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur, net zoals dat in de hele stad het geval is. Dat is toch wat een verkeersbord tussen de Gaanderijen en het Kursaal in Oostende doet vermoeden. “Hier was een creatieve grappenmaker aan het werk”, zegt het stadsbestuur.

Wandelaars keken vrijdagmorgen vreemd op toen ze op het strand boven het bord met de info rond het baden in zee, een verkeersbord opmerkten die op een wel heel vreemde locatie hing. Het gaat om een bord die een zone 30 aankondigt. Vreemd, want op het strand is met de auto rijden tot op vandaag nog steeds niet toegelaten en dus zijn dergelijke verkeersborden daar ook niet op hun plaats.

Creatieve grappenmaker

Voldoende reden dus om het stadsbestuur van Oostende om uitleg te vragen. Al blijkt er geen verklaring voor te zijn. “Er moet een creatieve grappenmaker aan het werk geweest zijn”, zegt bevoegd schepen, Björn Anseeuw (N-VA). “Dat bord hoort daar inderdaad niet. Of het niet om een vergissing kan gaan? Dat lijkt me sterk. Hoe dan ook is rijden op het strand voor alle duidelijkheid niet toegelaten. Ik heb ondertussen de dienst Openbaar Domein opdracht gegeven om het bord weg te halen.”

Er komt dus geen uitbreiding van de zone 30 in Oostende. Wie dus de ambitie had om met de auto over het strand richting zijn of haar bestemming te rijden, is eraan voor de moeite. Op 1 september 2022 werd in de hele badstad een zone 30 ingevoerd, met uitzondering van de invalswegen. De persoon die ook het strand van een dergelijk bord heeft voorzien, maakte er alvast zijn of haar werk van. Het bord ‘zone 30’ werd zorgvuldig vastgemaakt zoals de stadsdiensten dat gewoonlijk doen.