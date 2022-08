Verstrooide bestuurder vergeet slang uit te halen na het tanken

Een verstrooide bestuurder zal zijn tankbeurt van maandagavond niet al te snel vergeten. Na het tanken vergat hij de brandstofslang uit het voertuig te halen, met alle gevolgen vandien.

Het incident vond plaats langs de Torhoutsesteenweg in de wijk Mariakerke. De bestuurder van een personenwagen had zijn wagen een tankbeurt gegeven, maar was vergeten de slang uit het voertuig te halen na de tankbeurt. Bij het wegrijden resulteerde dat in een beschadiging aan de slang.

De politie werd ter plaatse gevraagd om mee te helpen de vaststellingen te doen en de nodige gegevens uit te wisselen. Uiteindelijk werd het Europees aanrijdingsformulier ingevuld. De verantwoordelijke van het tankstation nam ondertussen al contact op met een technicus om de schade te herstellen. De zaak ligt nu in handen van de verzekeringsmaatschappijen