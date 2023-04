Verschillende sectoren krijgen inspraak in de herziening van het marien ruimtelijk plan

In het Kursaal van Oostende werd woensdag het schampschot gegeven door de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid voor de opmaak van een nieuw Marien Ruimtelijk Plan (MRP) voor de Belgische Noordzee. Dat plan brengt alle activiteiten in en op zee in kaart om hun ruimtelijke impact met elkaar en met de natuur te verzoenen.

Het huidige MRP werd in 2020 aangenomen voor een periode van zes jaar. In 2026 moet er dus een nieuw plan op tafel liggen, dat voortaan acht jaar zal van kracht zijn. Woensdag werd gestart met het proces om tot een nieuw plan te komen met 150 vertegenwoordigers uit verschillende sectoren. “België is een pionier op dit vlak. We waren één van de eerste landen ter wereld dat een Marien Ruimtelijk Plan maakte voor het kleine stukje van de Noordzee waar wij voor bevoegd zijn. Het principe van het MRP is dan ook dat meervoudig ruimtegebruik de norm moet zijn. Op een slimme manier moeten verschillende functies op dezelfde plaats mogelijk gemaakt worden en elkaar aanvullen en zelfs versterken. Zo kunnen er bijvoorbeeld zonnepanelen geplaatst worden tussen de windmolens”, zo vertelt minister Vincent Van Quickenborne. “De expertise die we al hebben willen we ook gebruiken om op Europees niveau een marien ruimtelijk plan uit te denken om van de gehele Noordzee het zwaartepunt te maken van de energietransitie.”

Participatief proces

Het is nu de bedoeling dat alle betrokken partijen hun wensen doorgeven zodat daar rekening mee kan gehouden worden. Zo pleit de visserijsector voor een vrijwaring van de 3 mijlzone zodat de kustvisserij hier kan blijven vissen. De dienst Marien Milieu nodigen alle geïnteresseerden uit om hun voorstellen en ideeën over het nieuwe MRP in te sturen tot en met 19 juni.