Verschillende auto’s kapot na tankbeurt bij tankstation in Harelbeke

Vrijdagnamiddag en -avond zijn verschillende wagens getakeld, nadat ze Super 98 tankten bij tankstation Gabriëls in de Gentsesteenweg in Harelbeke. De kosten lopen hoog op. Volgens het tankstation zou er geen probleem zijn. “Geen fouten gedetecteerd, wel staalname om zeker te zijn.”

“Niet tanken bij tankstation tegenover de Albert Heijn in Harelbeke!! Water in tankstation!!!! Meerdere auto’s in panne”, postte Elias Lareu vrijdagavond om 20.33 uur op Facebook. Meteen kreeg hij navolging van enkele lotgenoten.

Ook Zion Descheemaecker (21) uit Desselgem ging vrijdagavond tanken bij het tankstation van Gabriëls in de Gentsesteenweg in Harelbeke. Een wekelijkse gewoonte. “Deze keer stond ik aan pomp nummer 5 met mijn Audi RS3 – een recente wagen uit 2018 – waar ik Super 98 tankte. Toen ik wegreed, merkte ik niks op”, doet hij het verhaal.

Tot nog geen twee kilometer verder. “De auto begon ongewoon te trillen en te stotteren totdat de wagen uiteindelijk stilviel. Opstarten lukte niet meer en enkele lampjes begonnen te branden op mijn dashboard. Ik wist niet wat ik moest doen, zoiets had ik nooit meegemaakt.”

Takeldienst

Zion zette zich aan de kant van de weg om de takeldienst te bellen. Tijdens het wachten ging hij verhaal halen bij het tankstation. “Er werd me verteld dat ik niet de eerste was”, klinkt het. Hij nam nog eens de proef op de som. “We deden nog wat benzine van diezelfde pomp in leeg flesje limonade. Er leek een groot deel water in de getankte benzine te zitten.”

Eenzelfde verhaal horen we bij Samuel Cauliez. “Mijn vriendin tankte er ook en viel even verder stil. Ook zij had Super 98 getankt. De wagen staat nu bij de garagist die moet uitsluitsel wat het precieze probleem is. Diesel in de verkeerde tank? Water?”, vraagt hij zich af.

“Ik raad klanten al jaren aan om niet meer bij Gabriëls te tanken”

Garagist uit Wielsbeke

Voor zowel Samuel als Zion is het nu bang afwachten wat de schade zal zijn. Een garagist uit Wielsbeke van wie een klant ook slachtoffer werd, waarschuwt hen al voor een grote kost. “Ik heb een staal laten nemen uit diezelfde pomp en je ziet duidelijk dat er water in zit”, vertelt de man. “Onder meer de tank en de leidingen van de wagen moeten daarom vervangen worden. Het is afhankelijk van auto tot auto, maar de kost kan snel oplopen tot 10.000 euro.”

De garagist schrikt er niet van dat er problemen zijn bij het tankstation. “Ik heb al veel klanten gehad van wie de wagen kapot was door daar te gaan tanken. Bij oudere benzinewagens hoeft dat niet meteen een probleem te zijn, bij recentere wel. Ik raad klanten al jaren aan om niet meer bij Gabriëls te tanken.”

Detectiesysteem

Bij Gabriëls vermoeden ze dat het probleem niet bij hen ligt. Alle benzinepompen werden uiteindelijk stilgelegd, Eurosuper 95 werd intussen wel weer in gebruik genomen. “Uiteindelijk kregen we maar twee klachten binnen, waarbij het mogelijk tweemaal over dezelfde gaat”, vertelt Kristof Gabriëls. En dat op 400 of 500 bezoekers.

Of er water in de tank zit, zou het bedrijf verwonderen. Ze zoeken uit wat er aan de hand is. “We hebben een detectiesysteem voor water dat de pomp meteen doet afslaan bij problemen. Wel werd sowieso een staalname gedaan uit voorzorg. We wachten op een analyseverslag en een technische ploeg zal de opslag en tankinstallatie controleren.”

“Er werd staalname gedaan. We wachten op analyseverslag”

Voor de gedupeerden is het nu bang afwachten. De verzekering werd geraadpleegd, maar het is maar af te wachten of kan bewezen worden waar het precieze probleem ligt. “Het is sowieso een jammere zaak, want ik ben mijn wagen even kwijt”, aldus Zion. “Ik hoop gewoon dat alles eerlijk en correct kan verlopen.”

Bij Gabriëls willen ze zeker de klanten vergoeden, mocht er een probleem zijn. “Eventuele klanten die schade ondervinden, mogen zich altijd melden. Uiteraard vragen we een bewijs van het tanken op deze locatie binnen een ‘risicoperiode’. We zullen – onder voorbehoud dat er een probleem was met de getankte brandstof – in samenspraak met onze verzekeraar de klanten vergoeden”, klinkt het.