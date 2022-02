Verschijnt burgerlijke stand straks weer in infoblad van Oeren?

Julien Butseraen betreurt dat de burgerlijke stand van zijn gemeente niet meer in het gemeentelijk infoblad wordt opgenomen. Een gevolg van de privacywet die sinds 2018 van kracht is. Maar in De Panne en Koksijde lukt het wel nog…

“Vroeger stond de burgerlijke stand van Groot-Alveringem zowel in het gemeentelijk infoblad als in Krant van West-Vlaanderen”, zegt Julien Butseraen (82) uit de Westover.

“Ik las de overlijdens, geboorten, huwelijken en jubilea met belangstelling! Al een hele poos is dat niet meer het geval. Vraag ik burgemeester Liefooghe naar het waarom, dan zegt hij dat het niet meer kan door de GDPR, de privacywetgeving die sinds 2018 in voege is.”

“Toch blijf ik op mijn honger zitten. Omdat mijn echtgenote oud-werknemer is van de gemeente De Panne – zelf heb ik er ook 23 jaar les gegeven – ontvangen wij maandelijks het infoblad van De Panne. En raar maar waar: daarin staat elke maand en vaak paginagroot de burgerlijke stand.”

Twee gemeenten

“Het interesseert mij dus wel om te weten hoe dat mogelijk is binnen hetzelfde wettelijke kader. Ik ben akkoord dat het belangrijk is om als bestuur zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. En ik hoef niet te vernemen wie er uit elkaar gaat”, glimlacht Julien. “Maar de slinger mag ook niet doorslaan. Ik maak deel uit van de Alveringemse gemeenschap. Ik neem dus graag kennis van wie er geboren wordt en overleden is. Ik denk trouwens dat wel meer mensen mijn mening delen.”

De Panne en Koksijde zijn twee Westhoekgemeenten die de burgerlijke stand standaard in hun infoblad opnemen. Wij contacteerden beide gemeentebesturen en stelden hen de vraag hoe zij het aanpakken: én publiceren én tezelfdertijd de wet op de privacy respecteren.

“Wij vragen toestemming aan iedereen”, zegt Petra Durie, diensthoofd burgerzaken van De Panne. “Kersverse ouders komen naar het gemeentehuis voor een geboortepremie. Dan wordt de vraag gesteld. Ook voor de huwelijken hebben wij een aanvraagformulier beschikbaar. Burgerlijke stand is trouwens een openbaar gegeven en een huwelijk gebeurt standaard met open deuren.”

“Wat de jubilarissen betreft: zij komen sinds het begin van de coronacrisis naar het gemeentehuis voor hun geschenk. Ook aan hen wordt toestemming gevraagd. Of er mensen zijn die weigeren? Ja, toch wel. Maar met het systeem dat wij hanteren, is er nog nooit iets fout gelopen.”

Bij Geert Calcoen, diensthoofd burgerzaken van Koksijde, horen we dezelfde werkwijze. “Om een overlijden bekend te maken, is toestemming niet vereist maar voor geboorten en huwelijken vragen wij een schriftelijk akkoord. Het is wat extra werk voor onze bedienden, maar het schepencollege vindt het de moeite waard. We weten immers dat heel wat burgers het aangenaam vinden om kennis te nemen van deze informatie.”

Nieuwe look

Zowel burgemeester Liefooghe (Gemeentebelangen) als schepen van Informatie Sylvie Thieren (CD&V) laten weten dat ze open staan voor de manier van werken van hun collega’s uit de kustgemeenten. “Heel wat mensen, inclusief mezelf, vinden het een gemis om de burgerlijke stand niet meer in het infoblad terug te vinden. Persoonlijk sta ik er zeker voor open om de werkwijze van Koksijde en De Panne in Alveringem te implementeren”, zegt Gerard Liefooghe.

“Ik wil eerst weten of het voor de dienst haalbaar zou zijn”, reageert Sylvie Thieren. “Ik plan ons infoblad ook een nieuwe look te geven. Maar ik sta open voor het voorstel.”

(AB)