Verrassende en vernieuwende gerechten bij Restaurant d’ Oude Burcht

Wanneer we Restaurant d’Oude Burcht in hartje Kortrijk binnenwandelen, zijn we het gure regenweer al snel vergeten. Gastvrouw An-Sofie legt ons meteen in de watten met een huisaperitief en hapjes van de chef. Authentieke elementen zoals de hoge plafonds en rustieke deurlijsten blenden in het interieur met trendy tafels en servies. Heel stijlvol én huiselijk. De zaak zit vol, maar elke tafel wordt met veel liefde en aandacht bediend.

Met zo’n topgastvrouw aan zijn zijde kan chef Olivier zich volop focussen op zijn keuken. “Ik ben gestart als traiteur op mijn 26ste met begeleiding van het Ondernemerscentrum Kortrijk, maar na enkele jaren voelde ik dat ik klaar was voor iets anders. Intussen baten we al acht jaar dit restaurant uit, boven op de restanten van een 13de-eeuwse burcht”, vertelt Olivier vol enthousiasme.

© Michael Dehaspe

Het duo werkt bewust met een beperkte kaart, om de gerechten zo verfijnd mogelijk te kunnen uitwerken. Vernieuwend en tegelijk klassiek, maar ook heel toegankelijk: “Ons cliënteel is heel divers. Jong en oud, locals en toeristen… Er is een menu voor elk budget. Door heel seizoensgebonden te koken en met verschillende wijnhandelaars samen te werken kunnen we variatie blijven aanbieden, ook aan de vaste klanten. Daar hechten we veel belang aan.”

Die visie zien we meteen vertaald op het bord. De fijngesneden sint-jakobsvruchten met knolseldercrème en dillemayonaise bijten de spits af. Zijdezachte structuren en smaken worden opgewerkt met pittige toetsen van roze peper en krokante groentjes. Gevolgd door een salade van langoustines in kataifideeg met hummus en pesto, een onverwacht maar zeer geslaagd samenspel.

Met het hoofdgerecht duiken we in de herfst: hertenfilet met butternut, pastinaak, spruitjes en veenbessen. Afsluiter van de middag is een zuur-zoet feestje van chocoladeravioli, yuzusorbet en kokos. Olivier en An-Sofie streven beiden naar kwaliteit, en daar slagen ze ook wonderwel in.

Restaurant d’ Oude Burcht, O.-L.-Vrouwestraat 46 in Kortrijk – www.oudeburcht.be

