“Verrassend plezant” tijdens Weekend van de Klant in Roeselare

“Verrassend plezant” is dit jaar het thema van Weekend van de Klant. In 2021 was de Stad nog weekendstad in Vlaanderen. Ook dit jaar pakken Stad Roeselare, ondernemersorganisaties UNIZO en Shopping Roeselare uit met een stevig programma.

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober worden klanten in de watten gelegd door hun favoriete winkelier of horeca ondernemer. In het winkelcentrum wordt het extra feestelijk met straatanimatie en verrassingen. Maar ook in de deelgemeentes zal de glimlach regelmatig verschijnen op de gezichten van de klant.

Koopzondag op 2 oktober

In het centrum van Roeselare openen de meeste winkels ook op zondag 2 oktober hun deuren. Heb je zaterdag al een propvolle agenda? Geen nood, dan kom je gewoon op zondag even rondstruinen om nieuwe winkels te ontdekken en te genieten van de straatanimatie en fijne horeca van Roeselare.

Met de fiets ben je snel en gemakkelijk dicht bij je gewenste locatie. Maar ook met de wagen kan je tijdens Weekend van de Klant heel eenvoudig én super goedkoop parkeren. Vanaf 12 uur (zaterdag én zondag) parkeer je voor slechts 1 euro gedurende 4 uur in de centrumparkings.

Ook handelaars en horeca-uitbaters worden in de watten gelegd.

Voor het derde jaar op rij gaat de Stad, Unizo en vzw Shopping Roeselare langs bij enkele tientallen handelaars en horeca ondernemers. Ze krijgen de trofee “commerçant met goesting” voor hun ondernemerszin. “Met deze symbolische actie drukken we onze waardering en dank uit voor zoveel bruisend ondernemerschap in onze stad. Roeselare is in elk seizoen dé plaats waar shopping en beleving hand in hand gaan. Ook dit najaar, met de Week van de Belgische Mode, Weekend van de Klant en Black Friday, wordt mede dankzij de enthousiaste inzet van handelaars, een topperiode in onze Stad die je als consument niet kan missen”, zegt burgemeester Kris Declerq.