Verras ongeneeslijk zieke Janis met een verjaardagskaart

Op 14 maart wordt Janis De Zitter uit Avelgem 22 jaar, wellicht één van zijn laatste verjaardagen. Hij strijdt al acht jaren tegen de ongeneeslijke neurodegeneratieve ziekte van Huntington die de zenuwcellen in de hersenen en spieren aantast.

Zijn zus Janna (24) lanceerde twee weken geleden een oproep om hem wenskaarten te sturen voor zijn verjaardag. “Intussen heeft het verzorgingscentrum Pamele er al 75 ontvangen. Hij weet nog van niets. We willen hem dinsdagochtend wakker maken met alle kaartjes.”

Dag vol wagens

Morgen staat al een dag vol verrassingen gepland. Janis wordt opgehaald door politiezone MIRA en mag meerijden met een combi naar Kortrijk waar meer dan 20 verschillende soorten auto’s op hem wachten. Vervolgens wordt hij in een Tesla vervoerd naar Knokke-Zwevegem waar hij op een trike zal rijden. Opnieuw in Avelgem mag hij mee in een camion naar Kerkhove om daar met een tractor te rijden en vervolgens een quad in Waarmaarde. “We weten natuurlijk niet of het allemaal zal lukken. Zijn gezondheid gaat heel rap achteruit. Met zijn variant op de ongeneeslijke ziekte kan je maar tien jaar leven”, vertelt zijn moeder Annabel Forêt (45). Er is slechts één meisje in België die ook dezelfde variant heeft als Janis. “We voelen wel dat zijn ziekte ongekend is. We lopen vaak tegen de muur als we hulpmiddelen zoeken.” Janis krijgt momenteel medicatie voor Parkinsonpatiënten en antidepressiva om rustiger te slapen en spierspanning af te nemen.

Erfelijke ziekte

Ook de vader van Janis, Gunther De Zitter, had de ziekte van Huntington. Hij koos voor euthanasie op zijn 42ste. “We wisten niet dat de erfelijke ziekte in de familie zat, intussen waren Janna en Janis er al. Eerst zeiden de artsen dat Janis zijn papa nadeed om zijn overlijden te verwerken, maar we merkten snel dat er meer aan de hand was. Toen het bevestigd werd dat het om dezelfde ziekte ging, stort je wereld wel even in”, zegt Annabel. Haar dochter Janna heeft 50 procent kans om ziek te worden, maar wil zich voorlopig nog niet testen. Annabel hertrouwde met Frederik Vercruysse (44) en kreeg nog drie zonen: Jando (15), Janty (14) en Janten (11). “Samen met Janna doen ze enorm veel voor hun broer. We kijken uit naar morgen en de kaartjes op dinsdag. We hopen volgend jaar nog eens zijn verjaardag te kunnen vieren, maar we maken geen toekomstplannen meer. We leven van dag tot dag en alles wat we hem kunnen geven, geven we”, besluit Annabel.

Wil je Janis ook verrassen met een verjaardagskaart? Dat kan naar Verzorgingscentrum Pamele t.a.v. Janis De Zitter studio 206, Dam 8, 8500 Kortrijk.