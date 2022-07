Verpozen met zicht op Reutelvallei en Ravebeek

De gemeente wil groene ontmoetingsplekken, creëren waar fietsers en wandelaars tot rust willen komen. Een toegekende subsidie helpt bij de realisatie.

Via de Europese Unie, de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen kreeg de gemeente 65.000 euro uit het herstelfonds om enkele sites op te waarderen en in te richten tot rust- en ontmoetingsplaatsen voor fietsers en wandelaars. “Zonnebeke heeft een prachtig glooiend landschap en telt talrijke mooie hoekjes. Onze gemeente strekt zich uit van Roeselare tot aan de grens met Wallonië en heeft een grote diversiteit aan landschappen en panorama’s. Verschillende wandelpaden en fietsroutes doorkruisen de gemeente. De jongste jaren zijn we echt gegroeid als wandel – en fietsgemeente”, stelt toerismeschepen Joachim Jonckheere ( #team8980).

“Het creëren van groene ontmoetingsplekken zal daar nog iets extra’s aan geven. De middelen zijn nu voorzien en we kunnen de realisaties beginnen plannen. Deze zijn voorzien later dit jaar en in de loop van volgend jaar. Met die middelen willen we potentieel mooie sites in de gemeente inrichten tot plekken waar mensen met de fiets of te voet even kunnen rusten en tegelijk wat informatie kunnen bekomen over de site.”

Twee sites die uitgewerkt zullen worden zijn het zicht op de Reutelvallei en het zicht op de vallei van de Ravebeek van op het einde van de parking van Tyne Cot Cemetery bekeken. Beide sites hebben echt een wonderlijk zicht. “Daarnaast wordt ook een rustplek in een groene omgeving ingericht op de drie wijndomeinen die onze gemeente (voorlopig) telt: Altinus in Beselare, het domein op de Reutel en wijndomein De Nachtegael in Zonnebeke. Een mooie meerwaarde om deze domeinen ook eens te bezichtigen”, aldus de schepen. Verder worden de kruidentuin en de heksenkring in Beselare met de bekomen middelen heropgefrist en opgewaardeerd. Dit zal bijdragen aan de beleving van de heksencultuur in Beselare. “Ik ben er van overtuigd dat na de realisatie deze ontmoetingsplekken een extra troef zullen zijn niet alleen voor de toeristen die Zonnebeke bezoeken, maar ook voor de eigen inwoners”, besluit de schepen. (NVZ)