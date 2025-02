Verpakkingsvrije winkel Bokaal viert vijfde verjaardag met opendeur: “Al mooi parcours afgelegd, maar blijft zoeken om brede publiek te bereiken”

Verpakkingsvrije winkel Bokaal in de Bruggestraat in Tielt blaast vijf kaarsjes uit en zet die mijlpaal op zaterdag 8 februari flink in de verf. De winkel is doorlopend open en er worden verschillende workshops aangeboden. Zo kan je er thee van (on)kruid proeven of zelf plantaardige melk leren maken. “We hebben al een mooi parcours afgelegd, al is er nog steeds een flink deel van het brede publiek dat ons niet kent. Daar willen we verandering in brengen.”

In grotere steden zoals Gent of Kortrijk zijn verpakkingsvrije winkels al langer ingeburgerd, maar dat ook het relatief kleine Tielt al vijf jaar zo’n winkel heeft is een prestatie op zich. ‘Bokaal’ is drie dagen per week open en wordt gerund door zes vrijwilligers van vzw WOP! (Wijzer Omgaan met de Planeet). De zaak (die het pand in de Bruggestraat deelt met VOC Opstap, red.) bouwde door de jaren heen een vast cliënteel op, terwijl de vzw in de voorbije vijf jaar ook met succes heel wat activiteiten rond duurzaamheid en ‘consuminderen’ op poten zette, waaronder een zwerfvuilactie, een tweedehandsmarkt en zelfs een Zero Waste-stoet met tweedehandskledij.

Geen additieven

“Bewustwording was vijf jaar geleden het doel en dat blijft het ook vandaag”, legt Lies Geerolf van vzw WOP! uit. “Dat gaat met kleine stapjes, want je koopgedrag veranderen doe je niet van de ene op de andere dag. Maar als het besef en de intentie er zijn, volgt de rest vanzelf. Onze melk bijvoorbeeld bevat in tegenstelling tot die in de supermarkt geen additieven. En we werken steevast met lokale en faire producten, waar telkens een verhaal achter zit. Zo bieden we kruidenthee van (On)kruid uit Lievegem. Het gaat om enkele jonge Oost-Vlamingen die ongebruikte akkers inzaaien met kruiden om de biodiversiteit in Vlaanderen op te krikken. Van die kruiden wordt thee gemaakt. Een prima voorbeeld van hoe je wijzer kunt omgaan met de planeet.”

“We hebben een mooi parcours afgelegd en met mondjesmaat vinden meer mensen hun weg naar Bokaal. De basis ligt er en daar mogen we trots op zijn”, zegt Bert Reubens van vzw WOP!. “Al is er nog steeds een flink deel van het brede publiek dat ons niet kent, ondanks alle inspanningen. In die zin blijft het wat zoeken naar hoe we dat publiek kunnen bereiken. Dat is meteen ook de reden waarom we onze vijfde verjaardag extra in de verf zetten. We zijn trouwens bijzonder blij dat we ‘Low Impact Man’ Steven Vromman konden strikken voor de afsluitende show zaterdag, want bijna precies vijf jaar geleden zijn we met onze vriendengroep naar een optreden van Steven gaan kijken in Schuiferskapelle. We hadden wel al enkele ideetjes, maar toen is de kiem van vzw WOP! echt ontstaan. Dat hij nu op onze vijfde verjaardag langskomt, maakt voor ons de cirkel als het ware rond.”

Programma

Zaterdag opent Bokaal vanaf 10 uur de deuren. In de voormiddag kan je er bijenwasdoeken leren maken, ecologische huis-, tuin- en keukentips opdoen en duurzaam speelgoed kopen of huren. Om 14 uur is er een workshop waarbij je samen met Eva van Atelier V zelf plantaardige (havermout)melk kunt leren maken en vanaf 16.15 uur geeft bioboer Thijs Demeulenaere van ‘t Oostgoed in Ardooie een woordje uitleg over biolandbouw. Aansluitend kan je thee proeven van (On)kruid. ‘s Avonds is er een duurzame feestmaaltijd, maar die is volzet. Low Impact Man Steven Vromman sluit de dag af met een optreden om 20 uur. (SV)