Veronique Foulont: 50 jaar en kandidate Miss Universe Belgium

Veronique Foulont staat op 25 november voor haar vuurdoop als Miss-kandidate. Niks bijzonder, ware het niet dat Veronique vijftig jaar is en pas nu wat lang een vervlogen droom leek weet te vervullen. “Ik wil als kandidate voor Miss Universe in de categorie 25-50 jaar aantonen dat je op je vijftigste niet alleen mama of partner bent, maar ook nog altijd een vrouw die er graag goed uitziet.”

Er staan Veronique Foulont drukke tijden te wachten. Nu ze ingeschreven is als kandidate voor de Miss Universe Belgium-verkiezing in de leeftijdscategorie 25 tot 50 jaar, pendelt ze meer dan haar lief is tussen Bredene en Antwerpen. “Er zijn momenteel elke zondag repetities in Antwerpen, waar we de finaleshow van 25 november voorbereiden. Gelukkig is er straks ook een fotoshoot in Oostende. Dat is dan weer lekker bij de deur voor mij.”

Dat ze zich inschreef voor de Miss Universe-verkiezing, heeft ze te danken aan haar vriendin Claudia. “Claudia nam deze zomer deel aan de Miss Deluxe-verkiezing in Blankenberge. Het was daar dat ik Ronny Wolfs, de organisator van Miss Deluxe én Miss Universe, tegen het lijf liep. Hij stelde me prompt voor om me in te schrijven voor die laatste wedstrijd. Ik stond er eerst nogal sceptisch tegenover, maar na een goed gesprek met Ronny ben ik toch overstag gegaan.”

Ziekte

Meedoen aan een Miss-verkiezing was al langer een droom van Veronique. “Als meisje van achttien wou ik me inschrijven voor Miss België. Ik volgde in die tijd een opleiding tot fotomodel en mannequin in Gent. Ik zat toen nog in Sint Lutgardis Oostende, waar ik snit en naad en de opleiding etalagiste volgde. Het bleek al snel dat ik een goed fotomodel kon worden, maar voor een bestaan als mannequin was ik wat te klein.”

Zoals zo vaak haalde het leven Veroniques dromen in. “Ik werd mama van drie kinderen – Anthony, Margot en Lucia – en kreeg te kampen met een spierziekte. Pas op, je zult daarvan niks zien aan mij, en ik loop er ook niet mee te koop. Maar de ziekte beperkte me wel in mijn ambities.”

Zelfvertrouwen

Tot het ogenblik waarop Veronique dus toch nog de stap naar haar meisjesdroom durfde te zetten. “Mijn kandidatuur heeft me veel zelfvertrouwen gegeven. Ik wil ook aantonen dat je als vrouw op je vijftigste nog kansen krijgt en kunt grijpen, dat je rol zich niet beperkt tot partner of mama.”

“Ik wil er vandaag nog altijd goed uitzien, me elke dag opmaken. Ik ga nooit zonder schmink op de deur uit, zelfs niet naar de bakker. Dan krijg je al eens het verwijt dat je wil opvallen. Maar net zoveel mensen vertrouwen me toe dat ik nog mag gezien worden, en er absoluut geen vijftig uit zie.”

Een en ander zette Veronique ertoe aan om zich weer als fotomodel aan te bieden. “Ik heb na zoveel jaar de draad weer opgepikt, en heb al enkele professionele fotoshoots achter de rug. Zo kon ik ook een portfolio opbouwen. Die moet me een duwtje in de rug geven om het alsnog als model te wagen. Vandaag staan de modebladen niet langer vol met enkel jonge meisjes met ‘perfecte maten’. Ook oudere modellen krijgen een kans, al was het maar in de brochure van de Damart.”

Instagram

Maar eerst de Miss Universe-verkiezing, dus. “De finale daarvan vindt plaats op 25 november in Grobbendonk. Zondag is er een volgende fotosessie en dan krijgen we ook de flyers met QR-code, die de mensen zal toelaten om voor mij te stemmen. Dat zal vanaf dan ook kunnen via mijn Instagram-pagina finaliste_mrs_univers_belgium. Ik ben trouwens de enige kandidate van de kust!”

“Van 9 tot 14 oktober trekken we met de finalistes naar Turkije, voor een nieuwe fotoshoot en enkele dagen oefenen voor de show. Je ziet, het is momenteel hectisch. Maar ik geniet er met volle teugen van. En wie weet, als ik erin zou slagen de Belgische finale van Miss Universe te winnen, dan wacht mij nog een uitstapje naar de Filipijnen, waar later de grote, internationale finale van de wedstrijd plaatsvindt.”