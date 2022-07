Veronique Callewaert creatief in eigen pottenbakkersatelier

Pottenbakster Veronique Callewaert is gepassioneerd door het pottenbakken. Onder de naam ‘Potterie Veronique’ werkt ze haar meest geliefde hobby verder uit. “Iets moois realiseren en achteraf zeggen: ‘ik heb dit gemaakt’, doet zoveel deugd”, weet Veronique.

Pottenbakken werd na een lange periode van onder het stof gehaald en is opnieuw een aangename bezigheid geworden voor vele kunstliefhebbers. Veronique Callewaert vond haar ding in het pottendraaien en stap voor stap wil ze het creatieve in haar verder doen openbloeien met Potterie Veronique. “Het is nu een achttal jaar geleden dat ik voor het eerst een workshop pottendraaien volgde”, vertelt Veronique. “In klei werkte ik een mooi servies uit en ik merkte dat dit echt mijn ding was. Ik ben een persoon die graag met mijn handen bezig is en handwerk hoort bij pottenbakken. Ik werd echt gepassioneerd door het draaien en boetseren van klei en ik volgde de drie jaar durende cursus pottenbakker bij Syntra West.”

MOOIE AMBACHT

Veronique vindt het pottenbakken een mooie ambacht en vooral een ambacht waar veel creativiteit in terug te vinden is. “Pottenbakken is een ambacht die nooit verloren mag gaan. Het ambacht met zijn creativiteit zorgt voor een mooi eindwerk en brengt een boeiend beeld met zich mee. Klei is een heel dankbare materie, waarmee je met een staaltje geduld, creativiteit en doorzettingsvermogen tot een uniek stuk komt. Het leuke aan het pottenbakken is de kennis hebben om iets moois te realiseren en achteraf te kunnen zeggen: ‘ik heb dit gemaakt’.”

TENTOONSTELLING

Veronique volgt nog wekelijks lessen pottenbakken. “Elke week school ik mij nog bij want de basisbeginselen heb ik al lang onder de knie. Via Vorming TIC Rembert, dit is een initiatief van de Scholengroep Sint-Rembert in Torhout, volg ik de cursus pottendraaien. Het motto klinkt: de beste vorm is de vorm in louter wit. Door de puurheid van soorten wit en soberheid van de vormen krijgen de creaties een eenvoudige schoonheid.” (NS)

In het atelier langs de Ratelingestraat 8 in Wingene kan iedereen na afspraak langskomen. Wie een kijkje wil nemen is er steeds welkom. Te bereiken via de FB-pagina Potterie Veronique of via 0478 87 03 43.