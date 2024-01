Veronique Bulckaert is de Krak van Poperinge: “Mensen helpen waar ik kan, dat verwarmt mijn hart”

Veronique Bulckaert (60) werd verkozen tot Krak van Poperinge. Ze is ondertussen al 21 jaar vrijwilliger in de Hoppestad. Van computerlessen geven tot de oprichting van een boekenruilkast en het coördineren van een kledingkamertje, ze doet het.

De Poperingse Veronique Bulckaert omschrijft zichzelf als: positief ingesteld, optimistisch en het goede in alles zien. “Ik ben een gelukkig persoon”, zegt Veronique. “Ongeveer 21 jaar geleden begon ik in het buurthuis Bellewijk als vrijwilliger. Eerst verzorgde ik er twee avonden per week permanentie in de computerkamer. Al vlug kreeg ik van de ouderen te horen dat ze graag zouden leren werken met de computer en zo ging ik van start met een eenvoudige cursus. Iets later volgden ook computerlessen in Proventier en daarna zo’n 12 jaar in De Bres.”

Sociaal isolement

“In 2018 opende ik een boekenruilkast in de hal van De Bres. Na de coronacrisis kreeg ik de vraag of ik extra vrijwilligerswerk zag zitten. Zo kwamen de verjaardagsbezoekjes bij 80-plussers erbij voor Nestor. Daarnaast zit ik in het decoratieteam van De Bres en verzorg ik ook de decoratie in het buurthuis. Sinds kort neem ik ook het kledingkamertje in het buurthuis voor mijn rekening. Mensen doneren seizoensgerelateerde kleding. Ik sorteer de kledij en leg ze op de juiste plaats in het kamertje. De steun die ik hiervoor krijg van de vele mensen is hartverwarmend. Via sociale media word ik door veel mensen op de hoogte gebracht als ze iets zien passeren die zou passen in ons kamertje, leuk toch! Ik kan me zo gelukkig voelen als mensen langskomen of ik hen bezoek en ik zie hoe blij ze zijn. Het verwarmt mijn hart”, zegt Veronique.

“Ik vond vrijwilligerswerk een goede manier om mijn sociaal leven verder te zetten. Ik doe mijn best om het gezellig te maken en een rustige sfeer te creëren. Ook neem ik even de tijd om een babbeltje te slaan en zo bij sommigen hun sociaal isolement te doorbreken. Ik ben geen sociaal assistent, maar mensen vinden het leuk als ze ook eens hun hart kunnen luchten”, aldus Veronique. “Als vrijwilliger word je als een ander persoon aanzien. Je krijgt meer respect voor het werk dat je levert. Het is een enorme verrijking. Je ontmoet voortdurend andere mensen en je krijgt oprechte dankbaarheid. Toen ik mijn mailbox opende met het goede nieuws dat ik verkozen werd tot ‘Krak van Poperinge’ kon ik mijn ogen niet geloven en was ik eventjes van mijn melk. Ik ben blij verrast met deze titel.”

Steun

“Mijn vele jaren vrijwilligerswerk zijn duidelijk niet onopgemerkt gebleven bij de stemmers. Het wordt gewaardeerd en het geeft me veel voldoening om me verder in te zetten”, vervolgt Veronique. “Zelf ben ik niet aangesloten bij een vereniging en daarom had ik ook niet verwacht dat ik zou winnen, maar ik apprecieer het enorm. Ik werd de voorbije weken regelmatig aangesproken over mijn nominatie, soms door mensen die ik niet persoonlijk ken. Mijn familie, de mensen die me hebben ingeschreven, mijn vriendenkring, de vele lieve mensen die me hierbij enorm hebben gesteund, ben ik erg dankbaar. Ik wil de stemmers van harte bedanken om voor mij te stemmen, want zonder jullie stem had ik de titel niet behaald.”

“Vanaf maart is zomerkleding weer welkom” Waarom vind je het zo belangrijk om je in te zetten als vrijwilliger? “Ik kan me zo gelukkig voelen als mensen langskomen of ik hen een bezoekje breng en ik zie hoe blij ze zijn. Het verwarmt mijn hart. Mensen helpen zit blijkbaar in mijn bloed.” Wat deed je zoal het voorbije jaar als vrijwilliger? “Hetzelfde als vorige jaren, maar de computerlessen zijn wel gestopt. Het kledingkamertje in de Bellewijk kwam in de plaats. Vanaf maart is lente/zomerkleding zeker welkom. Mensen van de wijk of mensen die het wat moeilijker hebben of met crisisbegeleiding mogen de kleding gratis meenemen. Contact opnemen met de buurtwerking kan via 0473 97 60 52 of buurtdiensten.bellewijk@poperinge.be.” Wat hoop je in de toekomst nog te bereiken als vrijwilliger? “De eenzaamheid doorbreken bij de oudjes en van het kledingkamertje een gezellige ruimte maken. Ik hoop om de mama’s te kunnen overtuigen om ook eens voor zichzelf kleding uit te kiezen. Dit vrijwilligerswerk heeft ook mijn maatschappelijke kijk enorm verruimd. Je ziet op tv of je leest soms in de krant dat niet iedereen het zo goed heeft, maar er rechtstreeks mee geconfronteerd worden, is nog iets anders.”