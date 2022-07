Vernissage ‘Beschreven Land’ in Lampernisse: Schouwenaars (her)leeft

In de ontwijde kerk van Lampernisse is vorige week zaterdag het project ‘Beschreven Land’ voorgesteld; daarin staat (het werk van) auteur Clem Schouwenaars centraal. Tegelijk was er de opening van de expo rond Schouwenaars’ boek ‘De seizoenen’. In de wijde regio zijn er activiteiten rond de schrijver, die niet alleen in Lampernisse woonde, maar ook in Lo en Houtem.

Clem Schouwenaars werd geboren in Mortsel op 28-12-1932 en overleed in Lubbeek op 10-9-1993. Vanuit het drukke Antwerpen kwam de auteur destijds rust en stilte zoeken in de groene Westhoek; zo ontdekte hij Lampernisse. Hij bleef er één jaar wonen, een jaar waarin hij vol ontzag de natuur ontdekte, de mensen leerde kennen, en schreef. Het project ‘Beschreven Land’ staat stil bij de liefde van de auteur voor de noordelijke westhoek, aan de hand van concerten, tentoonstellingen, lezingen en fiets- en wandelroutes.

Toren aangepast

De voorstelling van het hele project, aan de vooravond van de vijftigste verjaardag van Schouwenaars’ boek ‘De seizoenen’, gebeurde in de ontwijde en omgebouwde kerk van Lampernisse. De toren ervan zal nog worden aangepast om de bezoeker de gelegenheid te bieden om van de wijde omgeving te genieten; de goedkeuring daarvoor is gegeven.

Jan Van Herreweghe gaf duiding bij de vijftig jaar oude roman ‘De Seizoenen’, en wees erop dat we de plicht hebben om onze waardevolle literatuur hoog in het vaandel te blijven voeren, ondanks de teloorgang van het literatuuronderwijs.

Dany Vantomme besprak aspecten van de landschapsfotografie en nodigde de aanwezigen uit om met volle aandacht de foto’s van Mathieu Aras en Mieke Gunst te bekijken; zij lieten zich bij hun werk inspireren door het boek van Schouwenaars; Jan Van Herreweghe voorzag de foto’s op de tentoonstelling van passende teksten.

Daarna was het woord aan Peter Bossu, inwoner van Lampernisse en lid van het bewonersplatform. Hij heeft Clem Schouwenaars nog gekend. Bossu schetste de veranderingen die het dorp de laatste decennia heeft ondergaan en had het ook over de mentaliteit die in zo’n dorp heerst. Daarnaast vertelde hij ook hoe Clem Schouwenaars in Lampernisse woonde, in het witte huisje, over zijn dagelijkse gebruiken en zijn aparte manier om eten klaar te maken: een van zijn gerechten bestond uit een doosje makreel dat hij samen met een blik bonen in tomatensaus opwarmde en waarbij hij gekookte eieren at. Datzelfde hapje werd op de receptie opgediend, weliswaar in een modern jasje gestoken door gelegenheidskok Didier Vercooren, en zonder de gekookte eieren.

Nadien werd met veel animo nagepraat over de tentoonstelling. Het muzikale intermezzo tijdens de vernissage werd verzorgd door singer-songwriter Matjoeww.

Wandel- en fietsroute

Er is ook een fiets- en wandelroute met startpunt in Lampernisse, waarvan de brochures te koop zijn bij de toeristische diensten van Diksmuide, Lo, Veurne en Alveringem, en bij café Zannekin in Lampernisse en in Fot’oeil aan de IJzerdijk 22 in Diksmuide. Ook in de andere gemeenten die deel uitmaken van ‘Cultuuroverleg IJzervallei’ worden activiteiten georganiseerd rond het werk van Schouwenaars. Meer info daarover vind je op co-ijzervallei.be/expo/clem-schouwenaars. (Annie Callewaert)