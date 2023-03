Vernieuwde Worchester-monument onthuld in Geluveld

Vrijdagnamiddag werd in Geluveld het vernieuwd Wochester-monument ingehuldigd, samen met tal van genodigden.

Dit is de herinwijding van het monument van The Worchester Regiment tijdens de Eerste Wereldoorlog. De heldendaden van het tweede Bataljon tijdens de slag van Geluveld op 31 oktober 1914 staan hier centraal.

De sprekers, waaronder Lt. Col. Mark Jackson en burgemeester van Worchester Dr. Adrian Gregson, bleven stilstaan bij het leed van de achtergebleven families, waarna het monument heringewijd werd door de meegereisde aalmoezenier van het Regiment.

Ook alle namen van de gesneuvelde kameraden die op die dag het leven lieten werden voorgelezen. Het geheel werd afgesloten met The Last Post en de reveille en een toespraak door burgemeester Ingrid Vandepitte van Zonnebeke voor de vele opofferingen die gemaakt werden om ons land opnieuw te bevrijden.

De Slag van Gheluveld

De slag zelf was er één van man tot man, nog met de bajonet op het geweer. In totaal bestormden 370 manschappen het veld van het kasteel van Geluveld en kwamen zo over de tramlijn. De South Wales Borderers hielden stand op Geluvelds grondgebied. Major Hankey stuurde gevechtspatrouilles het dorp in om scherpschutters te verschalken en krijgsgevangen te nemen.

De slag van Geluveld kostte aan de Engelse korpsen 187 doden of gewonden van alle rangen. Het monument staat nabij Geluveldplaats en werd tijdens de plechtigheid herdacht met het neerleggen van diverse bloemenkransen.