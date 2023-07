Vernieuwde promenade in Westende is pas vernieuwd, toch dreigt straatverlichting al naar beneden te komen

De vernieuwde Zeedijk in Westende-Bad is vorige week feestelijk geopend en zaterdag dreigde de nieuwe straatverlichting naar beneden te komen. De werken aan de nieuwe wandeldijk gingen in 2021 van start en moeten Westende-Bad een nieuw elan geven.

De brandweer werd zaterdag rond 15 uur naar restaurant Da Vinci in Westende geroepen. De nieuwe straatverlichting boven de zaak was losgekomen en dreigde naar beneden te vallen. Omdat enkele brokstukken al op de Zeedijk waren terecht gekomen, besliste de politie een deel van de Koning Ridderdijk af te sluiten. De brandweer haalde de loshangende verlichting weg, zonder veel erg.

“Er is zaterdag inderdaad een nieuwe gevelarmatuur losgekomen. Onze werfopvolging meldde het euvel meteen aan de aannemer. Fluvius zal het defect en de oorzaak meteen onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Het gaat om gevelarmaturen die met chemische verankering in de gevel bevestigd worden. De gevelarmatuur zal zo snel mogelijk hersteld worden en de aannemer verzekert verder dat ze deze week alle andere armaturen voor de zekerheid zullen controleren, maar er zijn verder geen aanwijzingen dat dit probleem nog elders zal voorkomen”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk De Poortere. (PG)