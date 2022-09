Vernieuwde kerkplein De Ginste officieel opengesteld

Met enige vertraging door corona kon de gemeente Oostrozebeke eindelijk het vernieuwde kerkplein officieel openen. Dat gebeurde ter gelegenheid van de Ginstekermis. Het was Olivier De Marez, schepen van Openbare Werken, die een overzicht gaf van de doorgevoerde werken.

“De laatste jaren werden heel wat werken uitgevoerd op de Ginste”, aldus Olivier De Marez. “Na de heraanleg rond de school en de Mesang werd ook de begraafplaats en de oprit daar naartoe heraangelegd. Als sluitstuk van de investeringen in de kern van de Ginste zijn in september 2019 de afkoppelingswerken gestart. De timing was toen speciaal gekozen om net na Ginstekermis te starten met als doel om het jaar erop zeker klaar te zijn tegen de volgende kermis, wat niettegenstaande corona gelukt is.”

Waterhuishouding

Het doel van de afkoppelingswerken op de Ginste bestond erin om de waterhuishouding sterk te verbeteren. “Hierbij werd het vuil water van het regenwater gescheiden en werden grote langsgrachten aangelegd om het regenwater tijdelijk te bufferen bij grote regenbuien alvorens het in de Mandel terecht komt. Terzelfdertijd werden ook enkele onverharde wegen geasfalteerd, werden de toegangen tot de landbouwpercelen voorzien van bredere oprijplaatsen en werd in de Boomgaardstraat een groenere invulling gegeven. Ook werd in de Grotstraat de kantstroken heraangelegd.”

Kerkplein

De meest in het oog springende realisatie betreft de aanleg van een compleet vernieuwd kerkplein waarbij nog steeds een ruime parking aanwezig blijft en er ook voldoende plaats is om jaarlijks een feesttent te plaatsen. Een verhoogde inrichting en een knik in de weg moet ervoor zorgen dat de snelheid gerespecteerd wordt en een vernieuwde toegang onder helling naar de kerk ervoor zorgt dat ook de minder mobiele mensen vlot de kerk en de openbare toiletten kunnen bereiken. Er werd ook gedacht aan de elektrificatie van het wagenpark door het plaatsen van een laadpaal.

Nieuwe investeringen

Volgens schepen Olivier De Marez blijft de gemeente verder investeren in de Ginste. “Momenteel zijn we druk bezig met de vernieuwing van de Gentstraat samen met de gemeente Meulebeke, AWV en Aquafin. Een werk dat naast een gescheiden riolering de verkeersveiligheid moet verbeteren door de plaatsing van het rondpunt in de Wakkensteenweg en de aanleg van gescheiden fietspaden.”

“Binnenkort worden er ook extra kantstroken voorzien in de Lijsterstraat en start de heraanleg van de parkeerstroken in een deel van de Tuinstraat. Wij zien nu met grote tevredenheid dat deze investeringen renderen, want de komst van verschillende nieuwe verkavelingen op de Ginste en het groeiend aantal leerlingen in de school toont aan dat de toekomst verzekerd is.”