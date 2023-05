Vernieuwde bibliotheek opent peuter- en kleuterhoekje

De onlangs vernieuwde bibliotheek in Koekelare werd onder ruime belangstelling officieel geopend. De bibliotheek is niet alleen vernieuwd, maar ook uitgebreid met een extra peuter- en kleuterhoek. Een investering voor het lokaal bestuur van 10.000 euro.

De bibliotheek kan met 29.000 uitleningen in 2022, heel mooie cijfers voorleggen, want de bib is op vandaag veel meer dan alleen maar een opslagplaats voor boeken en databanken. Het is een ontmoetingsplaats waar mensen van alle leeftijden en achtergronden welkom zijn om te lezen, ontdekken, ontspannen en zichzelf te vinden. “Het is een tempel van de geest en een schatkamer van de ziel, waar verhalen tot leven komen en kennis wordt gedeeld”, aldus schepen van Cultuur Jessy Salenbien (Vooruit)

Belevingshoekje

De bibliotheek was recent met een goede reden een weekje gesloten”, legt schepen Jessy Salenbien uit. “Nadat we vorig jaar het computersysteem hebben vernieuwd en overstapten naar een intuïtieve manier van etikettering, zodat het makkelijker wordt om te vinden wat je zoekt; heeft ons team aandacht besteed aan de allerjongste bibliotheekbezoekers. Het dynamisch team heeft namelijk een leuk belevingshoekje ingericht voor onze jongste bezoekers. De boekjes voor peuters en kleuters staan er op een leuke manier gepresenteerd en het vrolijke meubilair nodigt uit om er plaats te nemen en te lezen, want de bibliotheek evolueert meer en meer naar een ontmoetingsplaats.” Het peuter- en kleuterhoekje is ingericht in de ruimte waar vroeger informatieve boeken voor volwassenen stonden.

Toegankelijker maken

Maar naast dit belevingshoekje werd er ook aandacht besteed aan de volwassenen. “We hebben ook de afdeling met informatieve boeken voor volwassenen heringericht. Dit om de leeservaring nog beter en toegankelijker te maken”, besluit schepen Jessy Salenbien. “Kortom, we blijven ons inzetten om van onze bibliotheek een plek te maken waar mensen kunnen groeien, leren en genieten. Of je nu een fervente boekenlezer bent, iets nieuws wil ontdekken of gewoon even wil ontspannen, hier ben je altijd welkom. Want zoals Traci Lesneski zei: Een bib herinrichten is als het herschrijven van een boek; je behoudt de essentie, maar maakt het toegankelijker en aantrekkelijker voor de lezer. En dat hebben we nu gedaan.”