Vernieuwde begraafplaats in Komen officieel ingehuldigd

Een plaats waar herinneringen hand in hand gaan met rust en ruimte. Het vernieuwde kerkhof van Le Bizet moet de toon zetten van hoe Komen-Waasten in de toekomst haar overledenen wil gaan herdenken. De begraafplaats werd afgelopen week officieel ingehuldigd.

“We moeten durven afstand nemen van een plaats waar verdriet de norm is!” Chantal Bertouille, die als gemeenteraadslid verantwoordelijk is voor het beheer van de Komense begraafplaatsen, kon trots het lint doorknippen van het kerkhof van Le Bizet. Als eerste binnen de grenzen van de gemeente moet het een plaats van bezinning en rust worden, een plaats waar mensen het tempo van de buitenwereld even kunnen vergeten.

“Veel groen, minder grijs en ook een plaats die speciaal werd ingericht voor het begraven van de allerkleinsten. De begraafplaats van Le Bizet is een landschap binnen de gemeente geworden waar we ook het ecologische aspect niet vergeten. Verschillende plekken werden voorzien om bio-afbreekbare urnen te gaan begraven, een tendens die we in de toekomst ook op onze andere begraafplaatsen zullen zien verschijnen.”

Sterrenparceel

Bijzonder is dan weer het sterrenparceel, waar een kleurrijke muurschildering over de graven waakt. “Het is een samenwerking geweest tussen een graffiti artiest en het lokale jeugdcentrum. Ze lieten hun verbeelding de vrije loop en kwamen zo tot een tafereel dat de tijd, het begin en het einde moet gaan voorstellen. Ook voor de inrichting van de begraafplaats werd volop gebruik gemaakt van onze eigen mensen of van lokale verenigingen. Een erg symbolisch iets, waar de begraafplaats de mensen ook daadwerkelijk samenbrengt. Op het sterrenparceel kunnen overleden kinderen van maximaal 12 jaar oud worden begraven, zodat hun ouders en familie op een serene manier hun verlies kunnen verwerken.”