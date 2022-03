Vernieuwde bakkerij Sinnaeve in Ruddervoorde heeft heel wat te vieren

Bakkerij Sinnaeve in de Vrijgeweidestraat in Ruddervoorde viert zijn vijfde verjaardag met een volledig vernieuwde winkel, de titel van beste bakker van Oostkamp én een huwelijk.

Dinsdag 8 maart openden Maarten Sinnaeve (40) en Fien Deruyter (37) hun vernieuwde bakkerij. Het is een moderne winkelruimte geworden waar vooral veel aandacht werd besteed aan een tijdloos karakter en de nadruk gelegd werd op de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen en buggy’s. “Toen we deze bakkerij vijf jaar geleden overnamen, was de installatie reeds 20 jaar oud. We konden meteen starten maar we wisten toen al dat we stilaan moesten uitkijken naar een nieuw interieur”, zegt Maarten. De voorbije vijf jaar is er veel veranderd maar bakkerij Sinnaeve bleef altijd trouw aan zijn concept. “Ik werk alleen en lever goede eindproducten af, wat ook door onze klanten gewaardeerd wordt. Onze klanten verkozen ons tot beste bakkerij van Oostkamp, een stimulans om dit te blijven doen.”

Ook vleeswaren

“Met de nieuwe winkelruimte is er nu ook plaats om een aanbod aan vleeswaren aan te bieden. Vroeger wilden we dat niet omdat de Baliebrugge nog een slagerij had maar sinds deze verhuisd is, werd de vraag alsmaar groter om een basisassortiment aan te bieden”, weet Fien ons trots te vertellen. Met de nieuwe winkel is ook de sluitingsdag veranderd. Voordien was bakkerij Sinnaeve gesloten op maandag maar nu sluit de winkel ook op donderdag. “Wel wordt onze broodautomaat op donderdag gevuld”, zegt Maarten. Fien en Maarten kijken nu al uit naar het volgende groot moment in hun leven. Ze stappen op 28 mei in het huwelijksbootje met dochters Saar (8) en Lotte (4) als bevoorrechte getuigen. (GST)