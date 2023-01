Vernieuwde Albertplein in Knokke-Heist krijgt stilaan vorm, al is er nog heel wat werk: een stand van zaken

Het Albertplein in Knokke – beter bekend als de place m’as-tu vu – krijgt stilaan vorm. Op het plein is momenteel een grote stelling opgetrokken, maar tegen de zomer moet daar een glazen koepel verschijnen. Dé eyecatcher van het vernieuwde plein. Al liepen de werken wel wat vertraging op. Een stand van zaken.

Het Albertplein was jarenlang dé plaats aan de kust waar je wou gezien worden. Vanaf de jaren 50 groeide het uit tot dé plek waar de beau monde graag vertoefde. Charles Aznavour, Edith Piaf, Frank Sinatra, Jacques Brel en Josephine Baker kwamen er graag hun koffie drinken. Het draaide allemaal om zien én gezien worden, daar op het Albertplein.

Facelift

“Wie een nieuwe wagen kocht, reed er rechtstreeks van de garage mee naar hier”, vertelden diverse inwoners van de kustgemeente daar de voorbije jaren over. De Place m’as-tu vu raakte de voorbije jaren haar ‘grandeur’ kwijt. Met het sluiten van de Carlton in 2010 verloor het ooit zo bruisende Albertplein zijn allerlaatste caféterras. En laat dat nu net dé succesformule geweest zijn van de Place m’as-tu vu. En daarom krijgt het plein momenteel een volledige facelift. Ontwikkelaars maakten samen met de publieke actoren werk van een hoogwaardig herontwikkelingsprogramma voor het Albertplein. Eind 2020 werden de effectieve bouwwerken aangevat.

“Het einddoel is om het plein weer de grandeur van weleer terug te geven” – schepen Kris Demeyere

Het nieuwe Albertplein krijgt een ondergrondse parking met ongeveer 150 private parkings. Bestaande nutsleidingen en riolering werden vernieuwd. Bovengronds krijgt het plein een volledig nieuwe uitstraling, vormgegeven door Architect Philippe Samyn and Partners. Centraal op het plein komt een glazen halfrond paviljoen, omringd door een waterpartij. De publieke ruimte biedt plaats voor horeca en ontspanning, op een speelse ondergrond van zwart-witte straatstenen.

Vertraging

De oplevering van het plein was in principe voorzien voor de eerste helft van 2023, maar door corona en de oorlog in Oekraïne liepen de werken wat vertraging op. Veel meer dan een grote stelling is er momenteel niet te zien, maar daar moet snel verandering in komen. De werken aan het plein starten in februari en zonder tegenslag zijn die eind juni afgewerkt. In het najaar volgt dan de heraanleg van de onmiddellijke omgeving. “Bedoeling is dat de glazen koepel en het bovendek tegen eind juni zichtbaar zijn”, bevestigt bevoegd schepen Kris Demeyere. “In het najaar wordt dan gestart met de heraanleg van het openbaar domein rond het plein. Eenmaal alles is afgewerkt, moet het plein opnieuw de grandeur van weleer uitstralen.”

“Het Albertplein wordt een ode aan licht en water, een mooie knipoog naar onze zee en de zon” – burgemeester Piet De Groote

De publieke ruimte tussen de Kustlaan, de Zeedijk en de bebouwde zijgevels wordt volledig bedekt met een groot rechthoekig tapijt in een schaakbord met zwarte en witte platen die aan alle vier zijden zijn uitgezet door franjes die ook afwisselend zwarte en witte strepen vertonen. “Het einddoel is om het plein weer de grandeur van weleer terug te geven”, besluit schepen Kris Demeyere.

Burgemeester Piet De Groote (GBL) liet eerder al het belang van de heraanleg noteren. “Dit stadsvernieuwingsproject is een absolute meerwaarde voor onze gemeente. Door de bouw van een private parking voor buurtbewoners benutten we ook de ondergrondse ruimte optimaal”, zegt De Groote. “Bovengronds komen dan weer alle troeven van Knokke-Heist tot uiting: het Albertplein wordt een ode aan licht en water, een mooie knipoog naar onze zee en de zon. Het nieuwe plein zal uitnodigen om te kijken maar ook om gezien te worden, mede dankzij het eigenzinnige en hypermoderne glazen horecapaviljoen. (MM)