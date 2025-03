Vernieuwde afdeling Rode Kruis Lendelede neemt een sterke start

De vernieuwde Lendeleedse afdeling van het Rode Kruis is begin dit jaar gestart en heeft nu al de wind in de zeilen. “We organiseerden al opleidingssessies en er volgen uiteraard nog activiteiten zoals de jaarlijkse pleisterverkoop in april”, zegt voorzitter Dylan Polfliet.

“Op dinsdag 18 maart nemen 11 kandidaten deel aan het combinatie-examen ‘Eerste hulp – helper’ in ons lokaal aan de Stationsstraat 18 (Oude Gemeentekoer) en dat mogen we voor een pas geherstructureerde afdeling toch een succes noemen”, zegt voorzitter Dylan Polfliet. “Op dinsdag 1 april worden dan de brevetten uitgereikt. Het is een opleiding die we één keer per jaar zullen organiseren.”

“Het Rode Kruis Lendelede organiseert op 29 maart ook een opleidingsavond voor jeugdverenigingen. Waarop we de jongeren allerlei tips zullen geven hoe ze veilig hulp kunnen bieden als er bijvoorbeeld iemand gewond raakt tijdens hun activiteiten. Op 17 mei volgt voor diezelfde jeugdverenigingen een ‘hartveilige sessie’ zoals we dit al voor de Lendeleedse bevolking in januari deden. In september-oktober doen we een tweede sessie voor de bevolking. We geven daar later meer info over.”

RK Lendelede was al aanwezig op de Fat Aspi-fuif en werkte op een andere activiteit ook al samen met de afdeling Kuurne. Uiteraard zullen ze dat ook doen in de komende zomermaanden.

De afdeling telt momenteel 13 leden. “Onze doelstelling is gemiddeld per jaar twee nieuwe vrijwilligers aan te kunnen werven en ik denk wel dat dit zal lukken. Maar uiteraard geldt ook voor ons: hoe meer vrijwilligers er bij komen, hoe beter! Maar je moet wel gemotiveerd zijn om te helpen. Dat moet niet noodzakelijk in de hulpdienst zijn, je kan ook helpen organiseren binnen onze afdeling. Je kan al vanaf 16 jaar vrijwilliger worden. Een maximumleeftijd is er niet.”

Pleisteractie

Dylan roept iedere Lendeledenaar op om vanaf 24 april een pleister te kopen tijden de jaarlijkse ‘Pleisteractie’ van Rode Kruis Vlaanderen.

“Je betaalt 10 euro voor 1 pleister. De opbrengst van wat wij met onze vrijwilligers zullen verkopen gaat ook integraal naar onze afdeling. Daarom vraag ik alle Lendeledenaren in eigen gemeente een pleister te kopen en niet ergens in de buurgemeenten, want daar heeft onze afdeling niets aan. Dat geld hebben we nodig om een nieuwe materiaalwagen aan te kopen. De huidige is 18 jaar en mag maximum 20 jaar gebruikt worden. Hoog tijd dus om geld te sparen”

(IB)