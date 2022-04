Vernieuwde adviesraad Groen en Bebloeming van start

Een nieuwe lente, een nieuwe start. Zo moet men gedacht hebben bij de Adviesraad voor Groen en Bebloeming. De vernieuwde raad werd onlangs voorgesteld en nieuwe initiatieven belicht. “Onze adviesraad is zeker niet enkel een ‘bloemekesclub’”, aldus voorzitter Anny Haerinck.

In 1964 ging de adviesraad van start. In de beginjaren, en op vraag van de provinciale en nationale overheden, lag de nadruk op de bebloeming en verfraaiing van de gemeente met de hulp van de burgers. “Daar is Zwevegem goed in geslaagd. Bewijs daarvan zijn de vele ereprijzen die de gemeente reeds in ontvangst mocht nemen”, zegt voorzitter Anny Haerinck.

Door de jaren heen werd de inhoud van de raad aangepast en verruimd. “De focus ligt nu op de promotie van alle vormen van groen, natuur en bebloeming. Ook landbouw en landschap werden daarbij betrokken. Op dit moment is onze adviesraad zeker niet enkel een ‘bloemekesclub’, zoals sommigen wel eens zeggen.”

Ruim takenpakket

De adviesraad kan volop adviseren en werken rondom een ruim takenpakket. “Als voorbeeld verwijs ik graag naar de populaire wandel- en fietsroutes, zoals de Drie Molensroute, de Bossenroute en de Monumentenroute die onze adviesraad, samen met de Groendienst ontwikkelden.”

Soms is er verwarring tussen de Adviesraad Groen en Bebloeming en de Minaraad. “Er zijn inderdaad twee raden die het groen, natuur en milieu behartigen. De minaraad focust vooral op de ruime thema’s zoals klimaat, lucht, water, bodem, afval, natuur en biodiversiteit en wij zetten vooral in op andere thema’s zoals private en openbare groenvoorziening, open ruimte en landbouw, erfgoed, bebossing, bebloeming en landschap.”

actie

De adviesraad is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse bebloemingsactie. Deze jaarlijkse competitie loopt sinds 1964 en is vandaag nog steeds belangrijk. Momenteel nemen 500 gezinnen actief deel.

“Corona kon niet verhinderen dat de burger zijn tuin zou beplanten en bebloemen, integendeel. De jaarlijkse groen- en bebloemingsactie kon gelukkig gejureerd worden, maar de prijsuitreiking kon niet fysiek doorgaan. Deze is voorzien op vrijdag 13 mei om 19 uur in de sporthal op de Kappaertsite in Zwevegem.

Meteen wil men de nieuwe actie lanceren. “Voor de gezinnen die voor het eerst inschrijven, voorzien we een starterspakket met plantjes en tuinbouwgerief zodat men direct aan de slag kan gaan. Inschrijven kan via de website van de gemeente en de deelname is gratis”, legt ondervoorzitter Dirk Vandromme uit.

Bosbeleidsplan

Verder wil de raad de geveltuintjes, of verticaal groen, stimuleren met een nieuw subsidiereglement. Onder ‘Zoemrijk Zwevegem’ plant men een actie rond klimaatbloemen en bloemenweiden. Verder komt er nog een evaluatie van de 150 gemeentelijke bloemschalen en het peter- of meterschap van die schalen.

De raad heeft ook iets te zeggen in het gemeentelijk bosbeleidsplan. “Dit moet gezien worden in een ruimer kader van de open en gesloten ruimten van de regio, met respect voor de actieve landbouw. Bosbeheer, zoals recent te zien in het Mortagnebos, zonder respect voor bodem en vegetatielagen en zonder respect voor de socio-recreatieve waarden van het bos, keuren we af”, besluit Anny Haerinck.

De adviesraad organiseert deze zomer ook een avondwandeling in het landschappelijk waardevol gebied van Zwevegem onder begeleiding van diverse deskundigen.

(GVZà