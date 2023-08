Vernieuwde Abdijsite, parel aan de kroon van Oudenburg, ingehuldigd

Vrijdag 25 augustus was een nieuwe hoogdag voor de Arnoldusstad. Na jaren hard werken door heel wat ondernemingen en personeel van de stad mochten de Oudenburgenaars eindelijk kennis maken met de gerestaureerde en gerenoveerde Abdijsite.

In de namiddag waren de inwoners welkom voor een rondleiding, een hapje en een drankje om te toosten op de realisatie. De duiventoren, het koetsenhuis, de Arnolduszaal en vooral de hoeve zelf kregen waar ze recht op hebben: opnieuw stralen aan een van de belangrijkste toegangswegen tot de stad.

Dankwoorden

Om 19 uur was er het officiële gedeelte voor genodigden. Het was burgemeester Anthony Dumarey die zijn gasten verwelkomde en heel veel lovende en dankwoorden had voor iedereen die aan deze restauratie heeft meegewerkt: het personeel van de stad met ingenieur Erik Ballière als bouwheer, architectenbureau Felix en Partners, Aquastra, Erfgoed Vlaanderen, V&S Technics, Van Cauter Multitechniek, schrijnwerkerij Borra en parket Seye, de studiebureaus, tuinaanleg Mahieu en niet in het minst interieurarchitecte Stefanie Van Roose.

De burgemeester ging ook even terug in de tijd met een kort overzicht van de geschiedenis van de Abdijhoeve: “Deze site heeft een heel rijk verleden en maakte oorspronkelijk in de negende eeuw deel uit van de Sint-Pietersabdij. Eeuwen lang waren monniken en kloosterlingen hieraan verbonden. Zij zorgden voor de landbouwactiviteiten. Daar kwam een einde aan na de Tweede Wereldoorlog. Daarna was hier een hotel en restaurant. Van 2008 tot nu stond de hoeve leeg en kwam er het verval. In 2014 kocht de vorige bestuursploeg de Abdijhoeve om er een nieuw administratief centrum te maken”, aldus nog de burgemeester.

“Abdijhoeve terug geven aan de Oudenburgenaars”

“Onze bestuursploeg dacht daar evenwel anders over en wou de Abdijhoeve terug geven aan de Oudenburgenaars en er het kloppende hart van onze stad van maken. Met een ceremoniezaal, twee horecazaken, een Arnolduszaal waar verenigingen en particulieren terecht kunnen en een mooi binnenplein mogen we vandaag trots zijn op onze Abdijsite”, besluit Anthony Dumarey die ook nog zijn schepenen bedankte voor de intense samenwerking en Provincie West-Vlaanderen voor de klimaatsubsidie. Daardoor kon een BEO-veld worden gerealiseerd. (LIN)