Vernieuwd zwembad van Komen-Waasten feestelijk geopend

Van een bubbelbad tot een glijbaan en gloednieuwe vestiaires? Het compleet vernieuwde gemeentelijk zwembad van Komen-Waasten werd vrijdagmorgen onder ruime belangstelling geopend. Tijdens de toespraken werd vooral de kaart van het samenwerken getrokken.

111 dagen, zo lang bleven de deuren van het gemeentelijke zwembad Aqualys gesloten. De plek, een cruciale schakel binnen het sportieve weefsel van de gemeente, had de tand des tijds erg slecht verteerd en een complete renovatie drong zich dan ook op.

“Het project werd in het verleden al op papier gezet maar door de komst van een Waals initiatief verdween het dan weer in de koelkast”, klonk het bij Benoit Brun die als directeur de werking van het zwembad overziet. “Meer dan 111 miljoen euro werd vrijgemaakt om de meer dan 100 zwembaden in Wallonië van een grondige makeover te voorzien. Aqualys diende opnieuw een dossier in, een dossier dat werd goedgekeurd. Door middel van een subsidie en een renteloze lening konden we waterparadijs klaarstomen voor de toekomst.”

Tot 30 procent minder energie

Tijdens de toespraken, waar onder andere een vertegenwoordiger van de gewestelijke regering aanwezig was, werd meer dan eens verwezen naar de stijgende energiekost. “Dankzij de werken kunnen we tot 30% gaan besparen, op zowel verwarming als verlichting en dat is in deze tijden geen onbelangrijk gegeven”, klonk het nog bij de directeur.

Eveneens aanwezig tijdens de opening was Youro Casier, burgemeester van Wervik. Het gemeentelijke zwembad van de gemeente sloot er definitief de deuren, waardoor een samenwerking met Komen het daglicht zag. “Leerlingen van Geluwe en Kruiseke zullen gebruik kunnen maken van deze plaats, wat amper veranderingen op gebied van verplaatsing met zich mee zal brengen. Op die manier kunnen de kinderen blijven zwemmen en kan Wervik het budget onder controle houden. Jaarlijks ging de rekening van ons zwembad bijna 700.000 euro in het rood en dan hielden we nog geen rekening met de energiefactuur die ondertussen verveelvoudigd is. Dergelijke projecten, die van regionale zwembaden, zullen in de toekomst de norm worden want enkel door samen te werken houden we onze financiën gezond.”

Krokodiltechniek

Net voor het lint werd doorgesneden, blikte Komens burgemeester Leeuwerck terug op de geschiedenis van Aqualys. “In 1994 leerde ik er zwemmen door gebruik te maken van de krokodiltechniek”, lachte ze tijdens haar toespraak. “Afgelopen donderdag kon ik dan ook met trots en wat melancholie kijken hoe mijn zoontje net dezelfde techniek in hetzelfde zwembad kon aanleren. Een halve eeuw lang is Aqualys meer dan alleen maar een zwembad geweest, het was een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Door deze modernisatie trekken we dit sociale karakter nu door tot over de grenzen van onze gemeente en zelfs het land.”

De renovatie van het zwembad kwam gepaard met een prijskaartje van 2,5 miljoen euro. Meer dan de helft van dit bedrag werd door middel van subsidies betaald.