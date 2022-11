Vernieuwd wijkcomité op De Ruiter in Roeselare brengt bewoners samen

Het vernieuwde wijkcomité op De Ruiter in Roeselare organiseerde zijn eerste activiteit. Tijdens ‘stapje-klapje’ leerden buurtbewoners elkaar beter kennen tijdens een wandeling van zeven kilometer. “Een eenvoudig concept, maar wel een die de mensen bij elkaar brengt.”

Het wijkcomité op De Ruiter vierde onlangs nog zijn 50-jarig bestaan, maarbesliste daarna om te stoppen. Enkele nieuwe mensen bliezen inmiddels leven in een nieuwe wijkraad. Het buurtplatform De Ruiter werd opgericht. Al een tijdje doken overal in de wijk schoenen op. Het bleek een teaser voor de eerste activiteit:stapje-klapje.

“Het concept is eigenlijk heel eenvoudig. Elke maand organiseren we een wandeling door de wijde omgeving van de wijk. Door regelmatig van gesprekspartner te wisselen, leren de deelnemers meer mensen in de wijk kennen. Het is niet de bedoeling dat je de hele tijd naast dezelfde persoon loopt”, zegt Karin Bakker, die de groep woensdagavond mee op sleeptouw nam. Karin stippelde een avondwandeling van zo’n zeven kilometer uit. “De meeste mensen kennen de weg hier goed, maar we hebben toch voor enkele verrassende weggetjes gekozen.”

Zo ontdekten veel deelnemershet nieuwe fietspad dat naar het containerpark loopt. De eerste editie van ‘Stapje-klapje’ was alvast een succes. Een vijftigtal wijkbewoners tekende present.

Nieuwe mensen

“Een leuk concept. Tijdens de wandeling heb ik met zo’n 30 verschillende mensen gebabbeld. Wij wonen nu al jaren op De Ruiter en ik heb hier nu zelfs twee nieuwe mensen leren kennen. De volgende keer stappen we terug mee. Deze activiteit brengt mensen bij elkaar”, zegt Sandra Van Lerberghe. Ondertussen is het vernieuwde wijkcomité volop bezig met het plannen van nieuwe activiteiten. Zo staan er al een stratenquiz en een nieuwjaarsreceptie op het programma. “We gaan rustig van start en bekijken welke activiteiten we kunnen organiseren. De voorbije jaren zijn er verschillende jonge mensen bijgekomen in de wijk. Met nieuwe initiatieven willen we hen ook bereiken”, zegt Emanuel Demey van het Platform De Ruiter.