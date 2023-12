Vernieuwd toeristisch onthaal Knokke-Heist geopend

Vrijdagnamiddag werd na maanden hard labeur en spannende renovatiewerken het geheel vernieuwde toeristisch onthaal van Knokke-Heist op de Zeedijk geopend. Meteen springen de vier belevingshoeken rond gastronomie, natuur, shopping en kunst in het oog.

De toeristische dienst van Knokke-Heist – voorheen ook nog ‘VVV-kantoor’ genoemd – is sinds jaar en dag gevestigd op het Lichttorenplein, palend aan de Zeedijk in Knokke. De vuurtoren of lichttoren, waar het plein naar vernoemd is, werd in 1872 in gebruik genomen en doorheen de jaren verschillende keren vernield, in de eerste wereldoorlog, en hersteld. Het gebouw werd in 1952 gesloopt om plaats te maken voor het huidige Lichttorenplein en het toen nieuwe ‘VVV-gebouw’. Dit gebouw werd in 2007 vervangen door een gebouw met toeristisch onthaal dat de contouren van de oude vuurtoren suggereert.

Feestelijke opening

Maar vrijdagnamiddag, 15 december, werd het intern geheel vernieuwde toeristisch onthaal dus feestelijk geopend in aanwezigheid van het gemeentebestuur en een delegatie van de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen, die mee in stond voor de financiering van het vernieuwingsproject. De provincie trekt 600.000 euro voor de vernieuwing van twaalf toeristische infokantoren, waaronder dus ook dat van Knokke-Heist, liet gedeputeerde voor Toerisme Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) weten.

“Er werd bij deze renovatie enorm veel aandacht besteed aan kwaliteit, klantvriendelijkheid, toekomstgerichtheid, respect en betrokkenheid van de bezoeker. Het nieuwe logo van Knokke-Heist, verwijzend naar de vijf wijken van de gemeente, is ook prachtig verwerkt. Zowel in de vloer als achter de ruime balie”, vertelde burgemeester Jan Morbee (Gemeentebelangen).

Vier belevingshoeken

Om het project inhoudelijk en concreet uit te werken, werkte het gemeentebestuur samen met het kantoorinrichtingsbedrijf Buro Modern uit Waregem. In overeenstemming met het team van toerisme Knokke-Heist werkte het vier ‘belevingshoeken’ uit. In de Natuurhoek kunnen bezoekers hun favoriete fiets- en wandelroutes uitstippelen en het Zwin Natuurpark ontdekken. De Modehoek wordt telkens ingekleed met de laatste modetrends en in de Kunsthoek tref je verwijzingen aan rond de vele beelden en andere kunstuitingen in de badstad. Je kunt er ook klassevolle merchandise van Knokke-Heist aankopen. In de Gastronomiehoek ten slotte sta je oog in oog met heerlijke zwinstreekproducten en is er showcooking gedeelte om in te zetten tijdens events.