Vernieuwd stadspark De Mote voorgesteld

Het vernieuwde stadspark De Mote in het centrum van Desselgem werd onlangs voor het eerst opengesteld voor de buurt. De groene site aan OC De Mote kreeg een grondige renovatie en vloeit naadloos over in de tuin van woon- en zorghotel Aurélys, samen goed voor een oppervlakte van maar liefst 8.000 vierkante meter.

Het park De Mote tussen de Barmbeek en de Liebaardstraat is niet nieuw. De vroegere tuin van de pastorie is sinds 1978 een openbaar park en was na al geruime tijd aan een herwaardering toe. Het stadsbestuur koos voor een restauratie van het volledige park met een opwaardering van het groen en het aanwezige water.

De komst van woon- en zorghotel Aurélys net naast OC De Mote zorgde voor een extra pluspunt: de tuin van Aurélys en het oorspronkelijk parkje van De Mote lopen nu via een brug over de Barmbeek naadloos in elkaar over.

“Zo krijgt het park een oppervlakte van 8.000 vierkante meter”, reageert een trotse schepen van Groen Mara Polfliet (CD&V). “De verbinding van de twee sites zorgt er ook voor dat bezoekers via het nieuwe stadspark rechtstreeks tussen de Liebaardstraat en de Grote Heerweg kunnen wandelen of fietsen.”

Wandellus met zitbanken

In het park bevindt er zich een omwalling met water, waar tot 1894 de pastorie van Desselgem stond. Het gebouw bestaat niet meer, de omwalling wel. Die is nu volledig gerestaureerd, inclusief de herstelling van de oorspronkelijke verbinding met de Barmbeek.

“Voor wandelaars werd een wandellus voorzien, inclusief zitgelegenheid om rustig te verpozen. Ook (ouders met) kinderen zullen in het nieuwe park flink aan hun trekken komen met een avontuurlijke route met natuurlijke spelelementen, die later geplaatst zal worden.”

500.000 euro

De heraanleg en renovatie van park De Mote nam zo’n twee jaar in beslag. Stad Waregem investeerde hiervoor 500.000 euro. In augustus wordt er nog een fietsstalling ingericht en in de herfst zullen duizenden bloembollen geplant worden.

Na de voorstelling liepen alle aanwezigen voor het eerst door het park, om af te sluiten met een uitgebreide receptie bij woon- en zorghotel Aurélys. (LV)